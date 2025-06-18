El legendario alero de los Lakers, LeBron James, ha confirmado que no formará parte del equipo de baloncesto de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, una decisión que marca el cierre de su brillante trayectoria con el Team USA.

A pesar de que la cita olímpica se celebrará en la ciudad donde ha dejado una huella imborrable en la NBA, James, quien tendrá 43 años para entonces, fue claro: “Lo he dado todo. Siempre estaré agradecido, leal y dedicado al Team USA, pero no me veo jugando en 2028”.

Con esta declaración, el máximo anotador en la historia de la NBA pone fin a un capítulo dorado en su carrera internacional, en la que conquistó tres medallas de oro (2008, 2012, 2024) y una de bronce (2004), consolidándose como una figura clave en la historia del baloncesto olímpico estadounidense.

Aunque su retiro de las canchas parece inminente para esa fecha, LeBron ha manifestado su intención de seguir vinculado al equipo nacional desde un rol distinto, aportando su experiencia y liderazgo fuera del tabloncillo