LeBron James expresó su apoyo a Kamala Harris previo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos

La principal figura del baloncesto estadounidense, LeBron James, se expresó en redes sociales para manifestar su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, candidata por el partido demócrata en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

"¿De qué estamos hablando aquí? Cuando pienso en mis hijos, en mi familia y en cómo crecerán, tengo claro mi voto. ¡¡VOTA POR KAMALA HARRIS!!", escribió James en sus redes sociales.

El mensaje lo acompaña con un video en el que se intercalan comentarios de insultos y racismo de Donald Trump con imágenes históricas del movimiento por los derechos civiles o más actuales de personas migradas.

No es la primera vez que el legendario jugador expresa su apoyo al partido demócrata, anteriormente James participó en actos donde solicitó el voto para Barak Obama, Hillary Clinton y Joe Biden.

“El odio nos hace retroceder”, expresó la figura de los Lakers tras finalizar el audiovisual.

Lee también: Eugenio Suárez se quedará en los Cascabeles de Arizona por una temporada más