LeBron supera récord histórico de Michael Jordan

Tras la victoria de 120-112 de los Lakers de los Ángeles ante los Warriors de Golden State, el estelar jugador estadounidense, LeBron James, se convirtió en el jugador con más de 40 años en superar la barrera de 40 puntos en un juego de NBA.

El alero estadounidense fue el más sobresaliente en la victoria angelina, sellando una actuación de 42 puntos, 17 rebotes y ocho asistencias.

James, con 40 años y 38 días, es aproximadamente un mes mayor que Michael Jordan cuando anotó 43 puntos el 21 de febrero de 2003, para los Washington Wizards a los 40 años y cuatro días.

"¿Qué pienso? Que soy un viejo", expresó James el jueves después de anotar 42 puntos para conducir a los Lakers a su décima victoria en los últimos 12 partidos. "Eso es lo que pienso. Necesito una copa de vino y dormir un poco, eso es lo primero en lo que pienso".

