Lenyn Sosa la desapareció en triunfo de Medias Blancas

El infielder venezolano que pertenece a los Medias Blancas de Chicago, Lenyn Sosa, contribuyó este miércoles en el triunfo de su equipo que superaron 4-2 a los Rojos de Cincinnati.

El estacazo del criollo fue solitario por todo el jardín derecho, recorriendo los 385 pies en la apertura del segundo episodio. Su vuelacerca significó la tercera de los patiblancos que ampliaban la ventaja 3-0.

Sosa llega a tres bambinazos en la zafra y deja promedio de .272, el mejor entre los jugadores de los del equipo que de momento han logrado ganar cuatro de sus últimos cinco compromisos en el presente año.

Lee también: Rodrygo desmiente rumores y reafirma su compromiso con el Real Madrid