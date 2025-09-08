Lunes 08 de septiembre de 2025
Deportes

Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas

El criollo fue el más destacado de su equipo en la jornada dominical de Grandes Ligas

Por Daniel García

Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas
Foto: MLB
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El infielder venezolano Lenyn Sosa, quien forma parte de los Medias Blancas de Chicago, alcanzó este domingo la marca de 20 jonrones en la presente temporada, durante la victoria de su equipo 6-4 sobre los Tigres de Detroit en el Comerica Park.

El batazo de Sosa, que representa su mejor registro en cuadrangulares, fue conectado por todo el jardín central y recorrió 451 pies, impulsando la carrera del empate 3-3 en la apertura del tercer episodio.

El criollo cerró la jornada con una destacada actuación ofensiva, al ligar de 4-2 con tres carreras impulsadas y dos anotadas, contribuyendo de manera clave al triunfo de los patiblancos.

Lee también: La Vinotinto publica emotivo video: La historia no nos abrirá la puerta, tendremos que tumbarla juntos

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas

Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas

Ozzy Osbourne fue homenajeado en los premios MTV VMAs

Ozzy Osbourne fue homenajeado en los premios MTV VMAs

¡A votar! Desayuno con sabor a final: la arepa y el pan con chicharrón compiten por el título mundial

¡A votar! Desayuno con sabor a final: la arepa y el pan con chicharrón compiten por el título mundial

Herido conductor de vehículo tras impactar contra una gandola de gas en Coro

Herido conductor de vehículo tras impactar contra una gandola de gas en Coro

Sammy Sosa fue exaltado al Salón de la Fama de Cachorros de Chicago

Sammy Sosa fue exaltado al Salón de la Fama de Cachorros de Chicago

Carlo Ancelotti anunció varios cambios para jugar ante Bolivia en El Alto

Carlo Ancelotti anunció varios cambios para jugar ante Bolivia en El Alto

Rick Davies, cofundador de Supertramp, fallece a los 81 años tras una larga batalla contra el cáncer

Rick Davies, cofundador de Supertramp, fallece a los 81 años tras una larga batalla contra el cáncer

Harry Potter regresa con nuevo protagonista:

Harry Potter regresa con nuevo protagonista: "Fue surrealista"

Ariana Grande brilla en los VMAs 2025: Doble victoria por Brighter Days Ahead

Ariana Grande brilla en los VMAs 2025: Doble victoria por Brighter Days Ahead

Presa por ejercer la odontología sin ser profesional en el área

Presa por ejercer la odontología sin ser profesional en el área

Mujer sobrevive a ataque armado tras rechazar a un hombre en Punto Fijo

Mujer sobrevive a ataque armado tras rechazar a un hombre en Punto Fijo

Carlos Alcaraz decidió no jugar la Copa Davis tras ganar el US Open

Carlos Alcaraz decidió no jugar la Copa Davis tras ganar el US Open

Álex Márquez ganó en Cataluña y pospuso la celebración de su hermano Marc

Álex Márquez ganó en Cataluña y pospuso la celebración de su hermano Marc

Por un anillo casi pierde su dedo en Maracaibo

Por un anillo casi pierde su dedo en Maracaibo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 8 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 8 de septiembre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Maracaibo está de cumpleaños! 496 años de orgullo zuliano

¡Maracaibo está de cumpleaños! 496 años de orgullo zuliano

Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

Muere

Muere "Malvina" la mascota de Camilo y el artista revienta en llanto en pleno concierto

Hoy se celebran 114 años de coronación canónica de la Virgen del Valle

Hoy se celebran 114 años de coronación canónica de la Virgen del Valle

Por un anillo casi pierde su dedo en Maracaibo

Por un anillo casi pierde su dedo en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Al Dia

Siete heridos y varios fallecidos tras incendiarse un autobús del transporte público en Ciudad Bolívar

Siete heridos y varios de fallecidos fue el saldo que dejó el incendio de una unidad de transporte público, en…
Deportes

Sammy Sosa fue exaltado al Salón de la Fama de Cachorros de Chicago

En una ceremonia previa al duelo frente a los Nacionales de Washington, Sosa y su excompañero Derrek Lee recibieron la tradicional chaqueta azul que distingue a los miembros del Salón de la Fama de los Cachorros
Deportes

Carlo Ancelotti anunció varios cambios para jugar ante Bolivia en El Alto

La "Canarinha" aseguró su cupo a la próxima Copa del Mundo y se encuentra en el segundo puesto con 28 unidades
Deportes

Carlos Alcaraz decidió no jugar la Copa Davis tras ganar el US Open

Alcaraz, fatigado por la dura gira americana de pista dura, será baja en la España que se medirá los días 13 y 14 de septiembre ante Dinamarca

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025