Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas

El infielder venezolano Lenyn Sosa, quien forma parte de los Medias Blancas de Chicago, alcanzó este domingo la marca de 20 jonrones en la presente temporada, durante la victoria de su equipo 6-4 sobre los Tigres de Detroit en el Comerica Park.

El batazo de Sosa, que representa su mejor registro en cuadrangulares, fue conectado por todo el jardín central y recorrió 451 pies, impulsando la carrera del empate 3-3 en la apertura del tercer episodio.

El criollo cerró la jornada con una destacada actuación ofensiva, al ligar de 4-2 con tres carreras impulsadas y dos anotadas, contribuyendo de manera clave al triunfo de los patiblancos.

