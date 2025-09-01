Lunes 01 de septiembre de 2025
Lenyn Sosa se viste de héroe con jonrón durante victoria de Medias Blancas

El criollo llegó a los 18 bambinazos en la presente temporada de MLB

Por Daniel García

Lenyn Sosa se viste de héroe con jonrón durante victoria de Medias Blancas
Foto: MLB
El venezolano Lenyn Sosa volvió a ser protagonista en las Grandes Ligas al conectar su decimoctavo jonrón de la temporada, un batazo decisivo que selló la victoria de los Medias Blancas de Chicago por 3-2 frente a los New York Yankees, en el cierre de la serie disputada en el Rate Field.

El cuadrangular llegó en la parte baja del octavo inning, con dos outs en la pizarra, cuando Sosa enfrentó al relevista Tim Hill y envió un sinker por encima del jardín central, rompiendo el empate 2-2 y desatando la celebración en casa. El estacazo del criollo viajó a 107.2 mph y recorrió los 418 pies.

Con este batazo, Sosa no solo extendió su récord personal en la presente campaña, sino que también cortó la racha de siete victorias consecutivas de los Yankees, quienes venían dominando como visitantes.

El criollo terminó el encuentro de 4-2, con una anotada y una empujada, reafirmando su rol como pieza clave en la ofensiva de Chicago. Su actuación se suma al trabajo del abridor Martín Pérez, quien lanzó seis sólidas entradas con siete ponches, y al cierre impecable del joven relevista Mike Vasil, que retiró a Paul Goldschmidt, Aaron Judge y Cody Bellinger para asegurar el triunfo.

