Leo Rivas fue el héroe de Marineros para dejar en el terreno a Cardenales

El venezolano Leo Rivas fue el héroe de los Marineros de Seattle este miércoles 10 de septiembre en la victoria de su equipo cuatro carreras por dos frente a los Cardenales de San Luis en 13 episodios.

Rivas demostró todo su poder ante el lanzador derecho Ryan Fernández para dejar en el terreno al rival. Cabe destacar que había un hombre en base.

Este significó el segundo estacazo del criollo en la presente temporada, en la que suma 21 imparables y nueve impulsadas en 73 turnos al bate.

Los Marineros de Seattle son segundos de la División Oeste de la Liga Americana con récord de 78 triunfos y 68 reveses.

Leo Rivas walks it off for the @Mariners! pic.twitter.com/TWFq5R8U9D — MLB (@MLB) September 11, 2025

