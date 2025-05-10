Leones del Caracas aprovechó y celebró la elección del papa León XIV

Los Leones del Caracas celebraron con entusiasmo la elección del nuevo Papa, León XIV, con una publicación en su cuenta oficial de X que decía: “LEÓN, LEÓN, LEÓN”.

Este mensaje, que evoca su característico grito de celebración en los partidos, refleja el orgullo y la conexión que sienten con el nuevo pontífice, cuyo nombre papal coincide con el símbolo del equipo.

León XIV, nacido como Robert Francis Prevost en Chicago y con una larga trayectoria en Perú, fue elegido el 08 de mayo de 2025 como el 267º Papa de la Iglesia Católica. Es el primer pontífice con nacionalidad estadounidense y peruana, y el segundo procedente del continente americano, después de su predecesor, el papa Francisco.

No es la primera vez que los Leones del Caracas expresan su cercanía con el Vaticano. En marzo de 2025, el empresario Ricardo Cisneros, propietario del equipo, entregó personalmente al Papa Francisco una camiseta del equipo con su nombre en la espalda durante una visita al Vaticano.

La publicación “LEÓN, LEÓN, LEÓN” no solo celebra la elección del nuevo Papa, sino que también destaca la identidad y el espíritu del equipo, que ha sido campeón en 21 ocasiones en la LVBP y que cuenta con una ferviente base de seguidores. El gesto simbólico refuerza la conexión entre la fe y el deporte, uniendo a los fanáticos en una celebración compartida.

Además, la franquicia capitalina mostró su tono jocoso y creativo en su cuenta Instagram, donde a través de una imagen elaborada con inteligencia artificial colocaron a un león vestido con el traje del sumo pontífice, en relación al nombre que tienen ambos.

Que viva el nuevo Papa "León" XIV.



Alcaratoria: "Este meme es una creación humorística y ficticia, sin intención de ofender a ninguna religión, creencia o persona. La imagen y el texto son puramente para entretenimiento y no reflejan ninguna postura oficial o real. ¡Respeto…

