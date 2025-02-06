Leones del Escogido avanzó a la final tras superar a Cardenales de Lara en la Serie del Caribe 2025

Cardenales de Lara y Leones del Escogido protagonizaron un reñido duelo de pelota, resultando vencedor el representante de dominicana que superó al cuadro criollo con pizarra de 5-4. El equipo dirigido por Henry Blanco dejó récord de 2-3 durante su participación en la Serie del Caribe que se desarrolla en Mexicali.

El reñido enfrentamiento se extendió a 11 episodios completos, donde el partido era para cualquier equipo, pero los dirigidos por Albert Pujols aprovecharon el corredor en la intermedia, sumando el descontrol de Alex Sherff para capitalizar la quinta y definitiva rayita dominicana.

Por Escogido destacó Sócrates Brito, quien ligó de 4-4 con par de remolques, mientras que Robinsón Cano y Francisco Mejías apuntaron dos más para la causa de los felinos que deberán esperar entre el vencedor del duelo que protagonizan Charros de Jalisco e Indios de Mayaguez.

Por el cuadro venezolano el más destacado fue Rangel Ravelo al irse de 5-3 con par de empujadas.

El lanzador ganador fue Ulises Joaquín, perdió Alex Sherff y salvó Jimmy Cordero.

