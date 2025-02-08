Leones del Escogido venció a Charros de Jalisco para alcanzar el título de Serie del Caribe 2025

Leones del Escogido superó 1-0 a Charros de Jalisco para otorgarle a la República Dominicana el vigésimo tercer título en este tipo de torneo en el Nido de los Águilas en Mexicali.

La única rayita para los quisqueyanos se produjo en la parte alta del tercer episodio tras una jugada de selección en doble play que permitió la llegada al plato de Junior Lake.

Por otra parte, la labor monticular de Esmil Rogers fue determinante en el juego tras ponchar a cuatro rivales, conceder un solo hit y no permitir carreras en seis episodios completos.

Rogers fue el lanzador ganador con salvación de Jimmy Cordero.

Los dominicanos arrebataron el invicto a los mexicanos que finalizan el torneo con una derrota y cinco triunfos.

