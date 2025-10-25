Sábado 25 de octubre de 2025
Deportes

Leones rugió ante Tiburones en el Universitario

Oswaldo Arcia comandó la victoria capitalina tras irse de 5-3 con tres remolques

Por Daniel García

Leones rugió ante Tiburones en el Universitario
Foto: Agencias
Leones del Caracas volvió a rugir este viernes al vencer 5-3 a los Tiburones de La Guaira en el estadio Universitario, reafirmando su posición como escoltas en la tabla de clasificación.

Desde el primer capítulo, el equipo capitalino mostró su intención de dominar el encuentro. Jhonny Pereda y Oswaldo Arcia impulsaron las dos primeras carreras con sencillos oportunos, y el propio Arcia volvió a aparecer en el noveno para sentenciar el juego con otro imparable productor. Wilfredo Tovar también aportó con el madero en el cuarto episodio.

Aunque La Guaira intentó reaccionar en el octavo inning con tres anotaciones, pero Caracas supo manejar la presión y asegurar el resultado.

El pitcheo caraquista fue clave: José Torres (1-0) se llevó el triunfo tras lanzar tres entradas en blanco con apenas un hit permitido y dos ponches, mientras Norwith Gudiño cerró con autoridad, logrando su segundo salvado de la campaña al retirar 1.2 innings con tres ponches. Por los Tiburones, Luis Arejula (0-2) cargó con la derrota tras recibir cuatro carreras limpias en cuatro episodios.

Con este triunfo, los Leones colocan su récord en 4-2, mientras que los Tiburones caen a 3-4, igualando con Águilas en la clasificación.

