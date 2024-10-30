Leones rugió en territorio magallanero

Leones del Caracas ganó su primer duelo ante su eterno rival, Navegantes del Magallanes. Los melenudos se impusieron 8-5 en el José Bernardo Pérez de Valencia.

Caracas abrió la pizarra desde el primer episodio con par de rayitas que vinieron por dobletes de Aldrem Corredor y José Rondón, un episodio más tarde, el grandeliga Lenyn Sosa amplió la ventaja a tres anotaciones.

Magallanes reaccionó rápidamente, y en el tercer capítulo empató las acciones con vuelacerca de tres carreras de Renato Núñez, quien alcanzó su octavo jonrón de temporada, pero en el cuarto capítulo los felinos tomaron ventaja por errores de la defensiva local.

El elenco dirigido por Eduardo Pérez empataría nuevamente con doblete de Carlos Rodríguez, pero el Caracas reaccioné con otro bambinazo productor de dos más por parte de Oswaldo Arcia.

La "Nave Turca" siguió generando peligro y se acercó con una más para recortar distancia, pero Leones aportó dos más con sacrificio de Eliecer Alfonso y estacazo solitario de José Rondón.

