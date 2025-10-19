Domingo 19 de octubre de 2025
Deportes

Leones vencieron a Caribes para acreditarse el segundo triunfo de la campaña

Aldrem Corredor rompió el empate para catapultar la victoria felina

Por Daniel García

Leones vencieron a Caribes para acreditarse el segundo triunfo de la campaña
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Leones del Caracas superó 3-2 a los Caribes de Anzoátegui durante el tercer encuentro de temporada desarrollado en el estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada.

El elenco oriental estrenó la pizarra con vuelacerca solitario de Balbino Fuenmayor, pero luego, Romer Cuadrado hizo lo propio para aumentar el diferencial 2-0 en territorio visitante.

Los melenudos igualaron las acciones con doble remolcador de Wilfredo Tovar, y más tarde Brainer Bonaci con rodado impulsó una más para la causa capitalina.

En el octavo capítulo, Aldrem Corredor con doblete trajo la definitiva para los locales que terminaron sellando el segundo lauro de la naciente zafra.

Moisés Gómez (1-0) se llevó la victoria, Francis Peguero (0-1) cargó con el revés y Norwith Gudiño se quedó con el salvado (1).

Lee también: Tigres se impone a Bravos y mantiene su invicto

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Leones vencieron a Caribes para acreditarse el segundo triunfo de la campaña

Leones vencieron a Caribes para acreditarse el segundo triunfo de la campaña

María Carmen Rendiles Martínez ya es SANTA

María Carmen Rendiles Martínez ya es SANTA

¡José Gregorio Hernández ya es santo! Un hito para la fe venezolana

¡José Gregorio Hernández ya es santo! Un hito para la fe venezolana

Tigres se impone a Bravos y mantiene su invicto

Tigres se impone a Bravos y mantiene su invicto

Barcelona venció al Girona sobre la hora

Barcelona venció al Girona sobre la hora

Verstappen se llevó la pole del Gran Premio de Estados Unidos

Verstappen se llevó la pole del Gran Premio de Estados Unidos

Diosa Canales se convierte en la nueva integrante de La Casa de Alofoke 2

Diosa Canales se convierte en la nueva integrante de La Casa de Alofoke 2

Ramón el perro que llegó al muelle de PDVSA se salvó: Le buscan un hogar

Ramón el perro que llegó al muelle de PDVSA se salvó: Le buscan un hogar

CNN investiga el caso de una niña recién nacida enterrada viva

CNN investiga el caso de una niña recién nacida enterrada viva

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Empezó la misa solemne en Isnotú: Conozca los detalles a través de la transmisión de NAD y la UJGH

Empezó la misa solemne en Isnotú: Conozca los detalles a través de la transmisión de NAD y la UJGH

Noticia al Día y la Universidad José Gregorio Hernández llevan en vivo la histórica canonización de los primeros santos venezolanos

Noticia al Día y la Universidad José Gregorio Hernández llevan en vivo la histórica canonización de los primeros santos venezolanos

Noticia al Día conversó con el Peregrino de Los Andes en La Catedral de San Pedro: Estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad de estar aquí

Noticia al Día conversó con el Peregrino de Los Andes en La Catedral de San Pedro: Estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad de estar aquí

Inicia misa de canonización en el Vaticano de los siete nuevos santos, entre ellos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Inicia misa de canonización en el Vaticano de los siete nuevos santos, entre ellos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Amaneció en Roma: Todo listo para la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Amaneció en Roma: Todo listo para la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Noticias Relacionadas

Al Dia

Cielo y tierra celebran: Isnotú, natal de San José Gregorio, desborda fe entre luces y cánticos

Tras su canonización, el pueblo de Isnotú se iluminó en oración y festejo por San José Gregorio Hernández, con fuegos…
Deportes

Barcelona venció al Girona sobre la hora

El uruguayo fue el héroe del triunfo catalán
Deportes

Verstappen se llevó la pole del Gran Premio de Estados Unidos

El neerlandés pone en aprietos los McLaren que dominan el campeonato mundial
Al Dia

Águilas se llevó la Copa NAD tras vencer al Magallanes en entradas extras

El director Julio Reyes entregó el galardón al jugador más valioso

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025