Leones vencieron a Caribes para acreditarse el segundo triunfo de la campaña

Leones del Caracas superó 3-2 a los Caribes de Anzoátegui durante el tercer encuentro de temporada desarrollado en el estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada.

El elenco oriental estrenó la pizarra con vuelacerca solitario de Balbino Fuenmayor, pero luego, Romer Cuadrado hizo lo propio para aumentar el diferencial 2-0 en territorio visitante.

Los melenudos igualaron las acciones con doble remolcador de Wilfredo Tovar, y más tarde Brainer Bonaci con rodado impulsó una más para la causa capitalina.

En el octavo capítulo, Aldrem Corredor con doblete trajo la definitiva para los locales que terminaron sellando el segundo lauro de la naciente zafra.

Moisés Gómez (1-0) se llevó la victoria, Francis Peguero (0-1) cargó con el revés y Norwith Gudiño se quedó con el salvado (1).

