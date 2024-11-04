Leones vuelve a la acción para derrotar a Tigres en Maracay

Luego de dos días sin competir en la cuarta jornada de la LVBP, Leones del Caracas volvió al triunfo tras derrotar a Tigres de Aragua 11-6 en el José Pérez Colmenares de Maracay durante la noche de este domingo, 3 de noviembre.

El cuadro melenudo tuvo muchas razones para celebrar en la jornada dominical de la LVBP y no fue sólo porque al fin podían estar sobre el terreno después de ver suspendidos cuatro juegos de los últimos siete, por condiciones climáticas, también por el aporte defensivo y ofensivo para alcanzar su séptimo triunfo de campaña.

El cuerpo de lanzadores aguantó las embestidas de la ofensiva tigrera y finalmente los melenudos consiguieron cortar una racha de dos derrotas. En la cuarta semana sólo habían ganado un duelo, en Valencia contra Magallanes.

Harold Castro, conectó su tercer jonrón de la temporada 2024-2025, dio tres hits en cinco turnos para llevar a 10 su cadena de choques con imparables y ahora se ha embasado en 11 de sus 12 partidos.

Otro que se destacó fue José Rondón, que no solo se fue de 5-4 con una impulsada, sino que tuvo una intervención defensiva en el jardín izquierdo que resultó clave para frenar el ataque bengalí.

Noticia al Día / LVBP

