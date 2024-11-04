Leonys Martin alcanzó el premio Jugador de la Semana en la LVBP

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) anunció este lunes el ganador al reconocimiento del Jugador de la Semana, correspondiente desde los días 29 al 3 de noviembre. El ganador resultó ser el toletero Leonys Martin de los Tiburones de La Guaira, quien destacó en la cuarta semana de la pelota criolla.

En 20 oportunidades al bate, Martin conectó siete imparables que incluyeron tres vuelacercas, ocho impulsadas e igual número de anotadas durante los seis juegos disputados con el elenco salado. Por otra parte, el antillano dejó promedio de 350, Slg de 900 y OPS de 1419.

El jardinero cubano se impuso en la votación con el 46% de los votos, que le sirvieron para superar el 31% que consiguió Carlos Pérez (Bravos de Margarita) y el 12% de Harold Castro, quien milita en Leones del Caracas.

