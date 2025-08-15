Lewandowski no entrenó y quedó descartado para el debut de Barcelona en LaLiga

El delantero polaco del Barcelona, Robert Lewandowski, no se entrenó con el grupo este jueves por sus molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo y quedó descartado para el debut del conjunto culé en LaLiga (enfrentará a Mallorca).

El exjugador del Bayern Múnich mantuvo una breve charla con los recuperadores y preparadores físicos, a los que se sumaron más tarde miembros del cuerpo técnico.

Finalmente, también se incorporó el entrenador alemán Hansi Flick. Entre todos, compartieron impresiones y sacaron conclusiones.

Cabe destacar que el francés Jules Koundé y el español Marc Casadó tampoco hicieron trabajo con el resto, pero su presencia en el debut liguero no peligra.

