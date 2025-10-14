Lewandowski se lesiona y es duda para el Clásico

El Barcelona confirmó este martes que el delantero polaco Robert Lewandowski presenta una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lesión que se produjo durante su reciente participación con su selección.

La dolencia del destacado atacante representa una recaída que ya lo había alejado de los terrenos de juego a principios de agosto, lo que enciende las alarmas en el cuerpo técnico blaugrana.

Aunque el club no ha ofrecido una estimación oficial sobre el tiempo de baja, fuentes médicas apuntan a que Lewandowski estará fuera de acción por aproximadamente cuatro semanas, lo que lo descartaría para el esperado Clásico frente al Real Madrid.

Con esta nueva baja, el Barça suma otro nombre a su enfermería. Lewandowski se une a Ferran Torres, Dani Olmo y Raphinha, quienes también se encuentran en proceso de recuperación. Por su parte, Lamine Yamal y Fermín López ya han vuelto a los entrenamientos, aunque aún no cuentan con el alta médica definitiva.

Lee también: Estas serán las transmisiones de la primera semana de Águilas del Zulia en la LVBP