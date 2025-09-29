Lewis Hamilton despide a Roscoe, su fiel compañero canino

El piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, actualmente integrante de la escudería Ferrari, compartió una triste noticia a través de sus redes sociales; el fallecimiento de su querido perro Roscoe, quien luchó durante varios días contra una severa neumonía.

Acompañado de una emotiva fotografía, Hamilton publicó un mensaje que conmovió a sus seguidores en sus redes sociales.

“Después de cuatro días con soporte vital, luchando con todas sus fuerzas, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar hasta el final. Me siento muy agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo.”

Roscoe, un bulldog que se convirtió en figura habitual en los paddocks de la Fórmula 1, llegó a la vida del piloto en 2013 y lo acompañó durante 12 años. Hamilton lo describió como una de las mejores decisiones que ha tomado, y expresó que siempre atesorará los recuerdos compartidos.

“Aunque fue muy duro, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida: amarlo tan profundamente y ser amado a cambio.”

El piloto también reflexionó sobre el dolor de perder una mascota, reconociendo la profunda conexión que une a quienes han atravesado experiencias similares. En su mensaje, agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores:

“Gracias a todos por el amor y el apoyo que le han brindado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciarlo y sentirlo.”

Roscoe falleció la noche del domingo 28 de septiembre, en los brazos de Hamilton, dejando una huella imborrable en la vida del siete veces campeón mundial de Fórmula 1.

