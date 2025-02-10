Lillard tomó el control para que los Bucks derroten como local a los Sixers

Este domingo los Bucks de Milwaukee derrotaron 135-127 a los Sixers de Philadelphia en el Fiserv Forum de Wisconsin. La victoria del elenco de Milwaukee los consolida en la quinta posición del Este en la NBA.

Sin Giannis Antetokounmpo, apartado por lesión, Damian Lillard comandó el triunfo de los Bucks (28-23) y estuvo cerca del triple-doble con 43 puntos -su máximo esta temporada-, ocho rebotes e igual número en asistencias.

Gary Trent Jr. y Bobby Portis, ambos suplentes este domingo, aportaron 23 y 18 puntos, respectivamente, para unos Bucks que dominaron el segundo tiempo.

Por los Sixers, Tyrese Maxey anotó 39 puntos, mientras que Joel Embiid firmó un doble-doble con 27 puntos y 12 rebotes, aunque se apagó en el segundo tiempo tras 24 puntos y 8 rebotes al descanso.

Antetokounmpo fue baja por su lesión en su pantorrilla izquierda, que también le impedirá participar en el All-Star del próximo fin de semana en San Francisco.

Noticia al Día / EFE

