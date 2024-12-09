Lionel Messi fuera del 11 ideal de FIFPro después de 17 años

Viernes 26 de septiembre de 2025
Por Christian Coronel

Por primera vez desde hace 17 años, el astro argentino Lionel Messi no se encuentra en el once ideal de FIFPro, así se dio a conocer este lunes 9 de diciembre, en donde jugadores como Vinicius, Haaland y hasta Kylian Mbappé estuvieron por encima del jugador de Inter Miami.

Messi estaba nominado y buscaba ampliar su dominio y llegar a 18 años consecutivos siendo parte del mejor once del año, en donde tampoco se encuentra el portugués Cristiano Ronaldo.

Otro de los grandes ausentes es el ganador de la bota de Oro, el goleador inglés Harry Kane, quien sorpresivamente no se encuentra en el once que es votado por los jugadores de todo el mundo dentro de un sindicato de 28 mil futbolistas.

En cuanto a títulos, Messi puede presumir su bicampeonato en América después de que Argentina se coronara en la Copa América disputada en Estados Unidos. A pesar de ello, el atacante de Inter Miami cumplió un rol secundario, siendo Lautaro Martínez el gran protagonista.

Además, Messi también ganó la Supporter’s Shield, siendo el hombre determinante en el equipo dirigido por Gerardo Martino, aunque quedándose a la orilla al caer ante Atlanta United. El argentino marcó 21 goles, además de 17 asistencias, lo que lo llevó a ser el MVP de la temporada.

Por su parte, Cristiano marcó 43 goles, además de repartir siete asistencias en el año calendario. A pesar de ello, los títulos no acompañaron al goleador portugués.

Noticia al Dia / AS

