Lionel Messi "ochentoso" causa furor en redes sociales

En las últimas horas se volvió viral en redes sociales un video generado por inteligencia artificial (IA) por mostrar al astro del fútbol mundial, Lionel Messi, en una situación completamente fuera de su habitual contexto futbolístico.

En el fragmento de poco menos de un minuto, se puede ver a Messi en una discoteca (Night Club), bailando al ritmo de la icónica canción de Cyndi Lauper «Girls Just Want to Have Fun» (Las chicas solo quieren divertirse).

Sin embargo, lo más curioso es que no es el Messi original quien aparece en la pista de baile, sino que todos los asistentes a la fiesta tienen el rostro y la fisonomía del crack argentino, independientemente de su género, edad o color de piel. Esta creación es una mezcla bizarra de humor, tecnología y cultura pop que captura la atención del público.

Lo que en principio podría parecer un montaje simple, es en realidad una demostración impresionante de cómo la IA puede generar contenido audiovisual con niveles de realismo cada vez más altos.

El video fue creado utilizando técnicas avanzadas de IA, en particular a través del ya conocido proceso llamado «deepfake«, que permite reemplazar los rostros de personas en un video con el de otro, de manera casi indetectable.

No sé a qué punto nos va a llevar la IA, pero está claro que nos va a dejar muchos momentos graciosos, como este de Messi bailando en los años 80:



— Manu Heredia (@ManuHeredia21) September 10, 2024

