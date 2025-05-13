Lionel Messi revelará el gol favorito de su carrera para una acción benéfica

Lionel Messi, junto con la Fundación Inter Miami CF, revelerá el próximo 22 de mayo cuál es el gol favorito de todos los que ha marcado en su asombrosa carrera profesional.

Se espera que esta iniciativa histórica rompa récord de recaudación, lo que será destinado a distintos proyectos benéficos entre los que se encuentra una colaboración entre la Fundación Inter Miami CF (IMCFF) y UNICEF que impulsa el acceso a programas educativos de calidad para niños en cinco países de América Latina y el Caribe.

La obra final se develará oficialmente en Nueva York el 11 de junio en la casa de subastas Christie’s, llevará la firma de ambos y constará de dos elementos interconectados: la representación visual más pura del gol elegido por Messi y la interpretación artística de Anadol.

"Elegir solo un gol de entre todos es muy complicado, cada uno tiene algo especial y hay algunos muy importantes o que me traen recuerdos increíbles", sostuvo Leo y agregó: "Pero destacar uno como favorito por primera vez para que este proyecto único sea posible, lo vale. Hay un propósito muy fuerte detrás, y me pone muy feliz ser parte".

En tanto, Anadol comentó: "Es un honor extraordinario unir fuerzas con Leo Messi en un proyecto que apoya a organizaciones sin ánimo de lucro, incluída UNICEF, y que une el legado emocional del deporte con el futuro del arte".

"En Refik Anadol Studio siempre hemos creído en el poder de los datos para contar historias profundamente humanas. Usar la IA para visualizar la memoria del gol favorito de Messi es tanto un empeño creativo como ético: celebrar la emoción, la memoria y la excelencia", concluyó sobre la posibilidad de unir fuerzas con Messi.

Liderado por la Fundación Inter Miami CF, el proyecto A Goal in Life tendrá como día final de la subaste el 25 de julio en Christie’s New York.

