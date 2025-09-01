Lionel Scaloni mostró su descontento con la fecha de la Finalissima entre Argentina y España

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, criticó este lunes la fecha asignada para el partido por la Finalissima contra España, en marzo del año que viene, por considerarla muy cercana al Mundial.

«Hubiera preferido no jugarla antes del Mundial», expresó Scaloni en una entrevista difundida este domingo por TNT Sports.

«España no pudo porque tenía la Nations League, que se han inventado ellos y a nosotros como sudamericanos nos ha matado, porque no podemos competir contra europeos porque ellos hicieron su propio torneo», agregó el entrenador.

La Finalissima será disputada por los campeones de América y Europa. El mes de marzo fue elegido para jugar el partido en caso de que la selección de España logre la clasificación directa al Mundial. Si la Roja queda segunda en su grupo, deberá afrontar la repesca que se solaparía con la Finalissima.

«Ahora que nosotros sí podemos, ellos no pueden porque juegan la clasificación del Mundial. Y un partido de semejante importancia, jugarlo a dos meses del Mundial yo, sinceramente, no pensé que se iba a jugar», añadió el entrenador.

«Ya veremos si se juega, porque también es verdad que España, a priori, sí va a ser primera del grupo y podrá jugar en marzo. Pero está todo muy en el aire y nosotros necesitamos cosas concretas. Ya veremos si se confirma», enfatizó en alusión a que aún no hay una fecha exacta definida para el encuentro.

El entrenador del campeón mundial y bicampeón de América justificó también su desacuerdo en términos deportivos: «Ganar es difícil y hacerlo ante selecciones de ese nivel es complejo. No hay que cometer errores. Lo importante es sentirnos capaces de pelear el Mundial y que tener fortuna de que no haya lesiones».

Scaloni agregó que su mayor preocupación es que los jugadores no lleguen con lesiones a la cita mundialista de junio. «Lo más importante para nosotros es que lleguen sanos, este año va a ser muy duro. La mayoría juega en grandes equipos y llegan al final de temporada con 60 partidos».

EFE

