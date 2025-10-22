Liverpool se recupera y golea al Frankfurt en la Champions League

Liverpool goleó 1-5 al Eintracht Frankfurt este miércoles 22 de octubre en el Deutsche Bank Park por la tercera jornada de la Uefa Champions League.

Rasmus Kristensen abrió el marcador para el Frankfurt al minuto 26, sorprendiendo a la defensa del Liverpool. Sin embargo, antes del descanso, el equipo visitante tomó el control del partido con tres goles en rápida sucesión: Hugo Ekitike (35’), Virgil van Dijk (39’) e Ibrahima Konaté (44’), todos provenientes de jugadas a balón parado que evidenciaron las debilidades defensivas del cuadro alemán.

En la segunda mitad, Liverpool continuó su dominio y aumentó su ventaja con goles de Cody Gakpo (66’) y Dominik Szoboszlai (70’), sellando un contundente 1-5 que les permitió salir de una racha de cuatro derrotas consecutivas en todas las competiciones.

Este triunfo los posiciona en el décimo lugar de la fase de grupos de la Champions League, acercándose a la zona de clasificación para los octavos de final.

Por otro lado, el Eintracht Frankfurt acumula cuatro partidos sin ganar, tanto en la Copa de Europa como en la Bundesliga, lo que los deja en una situación complicada en la búsqueda de clasificaciones europeas para la próxima temporada.

Este resultado no solo representa un respiro para Liverpool, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro inmediato del Frankfurt en el torneo.

