Miércoles 22 de octubre de 2025
Deportes

Liverpool se recupera y golea al Frankfurt en la Champions League

Este triunfo los posiciona en el décimo lugar de la fase de grupos de la Champions League, acercándose a la zona de clasificación para los octavos de final

Por Christian Coronel

Liverpool se recupera y golea al Frankfurt en la Champions League
Liverpool goleó 1-5 al Eintracht Frankfurt este miércoles 22 de octubre en el Deutsche Bank Park por la tercera jornada de la Uefa Champions League.

Rasmus Kristensen abrió el marcador para el Frankfurt al minuto 26, sorprendiendo a la defensa del Liverpool. Sin embargo, antes del descanso, el equipo visitante tomó el control del partido con tres goles en rápida sucesión: Hugo Ekitike (35’), Virgil van Dijk (39’) e Ibrahima Konaté (44’), todos provenientes de jugadas a balón parado que evidenciaron las debilidades defensivas del cuadro alemán.

En la segunda mitad, Liverpool continuó su dominio y aumentó su ventaja con goles de Cody Gakpo (66’) y Dominik Szoboszlai (70’), sellando un contundente 1-5 que les permitió salir de una racha de cuatro derrotas consecutivas en todas las competiciones.

Este triunfo los posiciona en el décimo lugar de la fase de grupos de la Champions League, acercándose a la zona de clasificación para los octavos de final.

Por otro lado, el Eintracht Frankfurt acumula cuatro partidos sin ganar, tanto en la Copa de Europa como en la Bundesliga, lo que los deja en una situación complicada en la búsqueda de clasificaciones europeas para la próxima temporada.

Este resultado no solo representa un respiro para Liverpool, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro inmediato del Frankfurt en el torneo.





Zulia

Con 7.000 toneladas de asfalto, la Gobernación del Zulia recupera vialidad La Tigra-La Comparsita de Mara

El gobernador del estado, inspeccionó el inicio de esta obra que ocupa 7 kilómetros lineales, donde se colocarán 7.000 toneladas de asfalto en caliente tipo 3. Allí estuvo acompañado del alcalde del municipio Mara, Edgar Labarca; de la primera Dama del Zulia, Roselyn López de Caldera y voceros de consejos comunales y comunas
Deportes

El logo del trofeo Larry O’Brien regresará a la cancha para las Finales de la NBA

Este será el primer regreso del logo del trofeo a la cancha desde 2009
Deportes

Infantino visitó Bolivia y abre la puerta a un Mundial en el país

El jefe de la Fifa estuvo presente en la inauguración del centro de alto rendimiento de la selección del altiplano

Deportes

William Contreras es finalista al Bate de Plata de la Liga Nacional

Es el único venezolano en la lista de candidatos para este prestigioso reconocimiento

