Viernes 15 de agosto de 2025
Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Chiesa (ingresó desde el banco) y Salah resolvieron el duelo en los últimos minutos tras concretar dos contragolpes

Por Christian Coronel

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League
Liverpool venció 4-2 a Bournemouth este viernes 15 de agosto en Anfield por la primera jornada de la Premier League.

Los goles fueron obra de Hugo Ekitike, Cody Gakpo, Antoine Semenyo x2, Federico Chiesa y Mohamed Salah.

El conjunto ‘red’ fue superior en el desarrollo del partido; sin embargo, sufrió la reacción de la visita en el segundo tiempo. Chiesa (ingresó desde el banco) y Salah resolvieron el duelo en los últimos minutos tras concretar dos contragolpes.

El equipo de Arne Slot deberá visitar al Newcastle en la próxima jornada, mientras que Bournemouth hará lo propio de local frente a Wolverhampton.

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Con brillo y glamur inicia el Miss Zulia 2025 al ritmo de la gaita

Con brillo y glamur inicia el Miss Zulia 2025 al ritmo de la gaita

Llegó un bono de 15 mil bolívares a sistema Patria

Llegó un bono de 15 mil bolívares a sistema Patria

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

