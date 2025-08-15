Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Liverpool venció 4-2 a Bournemouth este viernes 15 de agosto en Anfield por la primera jornada de la Premier League.

Los goles fueron obra de Hugo Ekitike, Cody Gakpo, Antoine Semenyo x2, Federico Chiesa y Mohamed Salah.

El conjunto ‘red’ fue superior en el desarrollo del partido; sin embargo, sufrió la reacción de la visita en el segundo tiempo. Chiesa (ingresó desde el banco) y Salah resolvieron el duelo en los últimos minutos tras concretar dos contragolpes.

El equipo de Arne Slot deberá visitar al Newcastle en la próxima jornada, mientras que Bournemouth hará lo propio de local frente a Wolverhampton.

