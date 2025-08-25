Lunes 25 de agosto de 2025
Deportes

Liverpool vence sobre la hora al Newcastle con gol del adolescente Ngumoha

Rio Ngumoha con 16 años y 362 dias, supera a Michael Owen (17 años y 142 días) y ahora se convierte en el jugador más joven de la historia del Liverpool en marcar un gol por Premier League

Por Christian Coronel

Liverpool venció 2-3 al Newcastle este lunes 25 de agosto en St. James Park por la segunda jornada de la Premier League.

Los goles fueron obra de Ryan Gravenberch, Hugo Ekitike, Bruno Guimarães, William Osula y Rio Ngumoha (adolescente de 16 años).

Rio Ngumoha con 16 años y 362 dias, supera a Michael Owen (17 años y 142 días) y ahora se convierte en el jugador más joven de la historia del Liverpool en marcar un gol por Premier League.

Los ‘Reds’ cuentan con seis puntos de seis posibles en este inicio de la Premier League, después de superar 4-2 al Bournemouth en la primera fecha.

