Domingo 14 de septiembre de 2025
Deportes

Liverpool venció por la mínima al Burnley y es líder de la Premier League

El argentino Alexis Mac Allister salió lesionado tras una dura entrada

Por Christian Coronel

Liverpool venció por la mínima al Burnley y es líder de la Premier League
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Liverpool venció 0-1 al Burnley este domingo 14 de septiembre en condición de visitante por la cuarta jornada de la Premier League. El único tanto del partido fue obra de Mohamed Salah sobre el final (penal).

El conjunto de Arne Slot fue superior y pudo plasmar la ventaja sobre la hora. De esta manera, mantiene el liderato y ha ganado los cuatro partidos que ha disputado en lo que va de campaña. El miércoles recibe al Atlético de Madrid por la Uefa Champions League.

El argentino Alexis Mac Allister salió lesionado tras una dura entrada y su presencia en el partido de Champions ante el Atlético queda en duda.

Asimismo, los ‘reds’ deberán enfrentar al Everton en el Derby de Merseyside por la quinta jornada del campeonato inglés.

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Liverpool venció por la mínima al Burnley y es líder de la Premier League

Liverpool venció por la mínima al Burnley y es líder de la Premier League

Inicia vacunación contra el ébola en RD del Congo: OMS

Inicia vacunación contra el ébola en RD del Congo: OMS

Dos marabinos heridos tras volcarse camión en la Falcón-Zulia

Dos marabinos heridos tras volcarse camión en la Falcón-Zulia

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

Salvador Pérez hace historia y llega a 300 jonrones en las Grandes Ligas

Salvador Pérez hace historia y llega a 300 jonrones en las Grandes Ligas

Marc Márquez conquistó San Marino y quedó a un paso del título

Marc Márquez conquistó San Marino y quedó a un paso del título

Terence Crawford no dejó dudas y venció a Canelo Álvarez por decisión unánime

Terence Crawford no dejó dudas y venció a Canelo Álvarez por decisión unánime

Detienen en Mérida a hombre con una camioneta robada en Chile

Detienen en Mérida a hombre con una camioneta robada en Chile

El Himno de Maracaibo (Por Dr. Reyber Parra Contreras)

El Himno de Maracaibo (Por Dr. Reyber Parra Contreras)

Murió a los 46 años Ricky Hatton, ex campeón mundial de boxeo

Murió a los 46 años Ricky Hatton, ex campeón mundial de boxeo

Moises Ballesteros conectó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas

Moises Ballesteros conectó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas

Capturan a cinco venezolanos vinculados en el asesinato de un diplomático en Perú

Capturan a cinco venezolanos vinculados en el asesinato de un diplomático en Perú

Derby de Italia: Juventus supera al Inter en un partidazo

Derby de Italia: Juventus supera al Inter en un partidazo

Heridos cuatro pasajeros de un autobús tras caerles una lámina del Metro de Bogotá

Heridos cuatro pasajeros de un autobús tras caerles una lámina del Metro de Bogotá

La cabimera y el tumbarrancho de fiesta: Hoy es día Mundial de la Arepa

La cabimera y el tumbarrancho de fiesta: Hoy es día Mundial de la Arepa

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El papa León XIV celebra su cumpleaños número 70: Así lo agradece

El papa León XIV celebra su cumpleaños número 70: Así lo agradece

Noboa termina el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela

Noboa termina el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela

Alcaldía de Maracaibo distribuyó más de 4.5 toneladas de alimentos en jornada de Mercado Popular en Francisco Eugenio Bustamante

Alcaldía de Maracaibo distribuyó más de 4.5 toneladas de alimentos en jornada de Mercado Popular en Francisco Eugenio Bustamante

Fuerte accidente vial en La Rotaria

Fuerte accidente vial en La Rotaria

Karol G y Andrea Bocelli estremecieron a sus fanáticos en el Vaticano

Karol G y Andrea Bocelli estremecieron a sus fanáticos en el Vaticano

Noticias Relacionadas

Al Dia

Onda tropical N° 34 se desplaza desde oriente al centro del país este domingo 14-Sept

El inameh estima precipitaciones en varias zonas del país. Para este domingo se estima la entrada de la OT N° 35 al territorio venezolano

Deportes

Marc Márquez conquistó San Marino y quedó a un paso del título

Podría conseguir el título en la próxima carrera

Deportes

Terence Crawford no dejó dudas y venció a Canelo Álvarez por decisión unánime

Se convirtió en campeón indiscutido en tres divisiones
Deportes

Murió a los 46 años Ricky Hatton, ex campeón mundial de boxeo

Hatton se subió al ring por última vez de manera profesional en 2012, donde cayó por nocaut ante Vyacheslav Senchenko

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025