Liverpool venció por la mínima al Burnley y es líder de la Premier League

Liverpool venció 0-1 al Burnley este domingo 14 de septiembre en condición de visitante por la cuarta jornada de la Premier League. El único tanto del partido fue obra de Mohamed Salah sobre el final (penal).

El conjunto de Arne Slot fue superior y pudo plasmar la ventaja sobre la hora. De esta manera, mantiene el liderato y ha ganado los cuatro partidos que ha disputado en lo que va de campaña. El miércoles recibe al Atlético de Madrid por la Uefa Champions League.

El argentino Alexis Mac Allister salió lesionado tras una dura entrada y su presencia en el partido de Champions ante el Atlético queda en duda.

Asimismo, los ‘reds’ deberán enfrentar al Everton en el Derby de Merseyside por la quinta jornada del campeonato inglés.

