Liverpool y Bournemouth abren el telón de la temporada 2025-26 en la Premier League

Este viernes 15 de agosto inicia la temporada 2025-26 en la Premier League, considerada para muchos la mejor liga del mundo. Liverpool (vigente campeón) y Bournemouth abrirán el telón en Anfield.

Liverpool, Manchester City, Chelsea y Arsenal son los principales favoritos en esta nueva edición, mientras que Manchester United y Tottenham intentarán sorprender.

Cabe destacar que los 20 clubes han gastado en total más de 2.300 millones de euros, mucho más que el resto de grandes ligas europeas combinadas, y con clubes como el Liverpool, Manchester United, Chelsea y Arsenal por encima de los 200 millones de euros.

Sunderland, Leeds United y Burnley fueron los tres equipos que ascendieron a la primera división de la liga inglesa y lucharán por competir y mantener la categoría.

