¡Llegaron los campeones! Equipo senior de Cacique Mara ya se encuentra en Maracaibo para celebrar el título latinoamericano

El equipo senior de la pequeña liga Cacique Mara aterrizó este martes en el Aeropuerto Internacional La Chinita tras coronarse campeón latinoamericano en la categoría juvenil durante el torneo celebrado en Tamaulipas, México.

Cargados de emoción y orgullo, los jóvenes peloteros fueron recibidos por familiares, amigos y fanáticos, quienes con pancartas, cánticos, abrazos y lágrimas, marcaron una bienvenida cargada de alegría y admiración para los campeones que lograron dicha hazaña.

Foto: Bleidys Sánchez/Pasante

Foto: Bleidys Sánchez

La delegación zuliana logró una actuación impecable, saliendo victoriosa en cada uno de sus cinco encuentros en territorio azteca. Este logro les da el honor de representar a Latinoamérica en el Mundial de la categoría que se celebrará en Easley, Carolina del Sur, Estados Unidos, a finales de julio y principios de agosto.

Tras su llegada, los festejos se trasladaron en una caravana dirigida al estadio Edgar Ferrer de San Miguel, hogar del equipo, donde continuó la celebración entre el reconocimiento por parte de la comunidad que los ha visto crecer.

Foto: Bleidys Sánchez

Foto: Bleidys Sánchez

Foto: Bleidys Sánchez

"Contentos por el recibimiento, donde todo nació para estos muchachos que le dan esta alegría al beisbol zuliano.“, expresó Kendry Gutiérrez, presidente del circuito peloteril.

Luego de su llegada al recinto deportivo, los campeones Latinoamericanos se dirigieron al palacio de gobierno, donde serán recibidos por el Gobernador del estado Zulia, Luis Caldera.

