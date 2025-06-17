Lunes 22 de septiembre de 2025
Al Dia

¡Llegaron los campeones! Equipo senior de Cacique Mara ya se encuentra en Maracaibo para celebrar el título latinoamericano

Los campeones del Latinoamericano celebraron con su gente tras su llegada a territorio zuliano

Por Daniel García

¡Llegaron los campeones! Equipo senior de Cacique Mara ya se encuentra en Maracaibo para celebrar el título latinoamericano
Foto: Bleidys Sánchez/Pasante
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El equipo senior de la pequeña liga Cacique Mara aterrizó este martes en el Aeropuerto Internacional La Chinita tras coronarse campeón latinoamericano en la categoría juvenil durante el torneo celebrado en Tamaulipas, México.

Cargados de emoción y orgullo, los jóvenes peloteros fueron recibidos por familiares, amigos y fanáticos, quienes con pancartas, cánticos, abrazos y lágrimas, marcaron una bienvenida cargada de alegría y admiración para los campeones que lograron dicha hazaña.

Foto: Bleidys Sánchez/Pasante
Foto: Bleidys Sánchez

La delegación zuliana logró una actuación impecable, saliendo victoriosa en cada uno de sus cinco encuentros en territorio azteca. Este logro les da el honor de representar a Latinoamérica en el Mundial de la categoría que se celebrará en Easley, Carolina del Sur, Estados Unidos, a finales de julio y principios de agosto.

Tras su llegada, los festejos se trasladaron en una caravana dirigida al estadio Edgar Ferrer de San Miguel, hogar del equipo, donde continuó la celebración entre el reconocimiento por parte de la comunidad que los ha visto crecer.

Foto: Bleidys Sánchez
Foto: Bleidys Sánchez
Foto: Bleidys Sánchez

"Contentos por el recibimiento, donde todo nació para estos muchachos que le dan esta alegría al beisbol zuliano.“, expresó Kendry Gutiérrez, presidente del circuito peloteril.

Luego de su llegada al recinto deportivo, los campeones Latinoamericanos se dirigieron al palacio de gobierno, donde serán recibidos por el Gobernador del estado Zulia, Luis Caldera.

Lee también: Carlos Hernández pasa a los Tigres de Detroit

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

"El Tucusón", Heberto Áñez Duque tendrá su estrella en el Paseo del Teatro Baralt

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

Francia reconoce al Estado palestino

Francia reconoce al Estado palestino

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

La misteriosa desaparición del cantante colombiano B-King abre una búsqueda internacional

La misteriosa desaparición del cantante colombiano B-King abre una búsqueda internacional

Capturan a hombre con un manuscrito extorsivo en La Cañada de Urdaneta

Capturan a hombre con un manuscrito extorsivo en La Cañada de Urdaneta

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

La Patria Grande que nunca existió (por Luz Neira Parra)

La Patria Grande que nunca existió (por Luz Neira Parra)

Las balas malditas de unos narcos acabaron con el mundo de Ariana Sofía Lozada Ruíz

Las balas malditas de unos narcos acabaron con el mundo de Ariana Sofía Lozada Ruíz

Ender Echenique anotó su primer gol en el Cincinnati FC

Ender Echenique anotó su primer gol en el Cincinnati FC

Jorge Barrosa pegó su primer jonrón en Grandes Ligas

Jorge Barrosa pegó su primer jonrón en Grandes Ligas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

La sorprendente confesión de Charlie Sheen:

La sorprendente confesión de Charlie Sheen: "Un cartel mexicano se negó a seguir vendiéndome tanta cocaína"

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Noticias Relacionadas

Tecnología

Científicos desarrollan una IA para detectar señales de infarto antes de que ocurra

El sistema funciona mediante el análisis detallado de los latidos del corazón
Al Dia

El Balón de Oro se rinde a Ousmane Dembélé: El mejor futbolista del año

"El Mosquito" anotó 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos de la temporada 2024-2025 del fútbol europeo
Nacionales

Así puedes legalizar actas de nacimiento o matrimonio a través del Saren

Este trámite se puede realizar a través de la página web del organismo
Al Dia

La gaita, un canto que hace eterno al Zulia

Recientemente se celebró el primer Festival Nacional de Gaitas en homenaje a Astolfo Romero.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025