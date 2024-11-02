Miércoles 20 de agosto de 2025
Deportes

Lluvias en Sao Paulo obligan a posponer la clasificación del GP de Brasil

Tras intensas lluvias registradas la tarde de este sábado 2 de noviembre en la localidad de Sao Paulo, fue pospuesto…

Por Daniel García

Lluvias en Sao Paulo obligan a posponer la clasificación del GP de Brasil
Tras intensas lluvias registradas la tarde de este sábado 2 de noviembre en la localidad de Sao Paulo, fue pospuesto para el domingo la clasificación del Gran Premio de Brasil que dará continuación de la temporada 2024 de Fórmula 1.

El agua ha empezado a caer con muchísima fuerza sobre Interlagos aproximadamente media hora antes de que arrancase la ‘qualy’ de la vigesimoprimera prueba de la temporada, lo que ha obligado a retrasarla.

Luego de dos horas de espera, en las que el coche de seguridad ha inspeccionado la pista en varias ocasiones, el CEO de la F1, Stefano Domenicali, ha confirmado que la clasificación se celebrará este domingo antes de la carrera.

Noticia al Día / 20 Minutos

