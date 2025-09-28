¡Lo hizo! Marc Márquez conquistó el campeonato de MotoGP por novena vez

El piloto español de Ducati, Marc Márquez, se convirtió en nueve veces campeón de MotoGP, luego de conseguir un segundo puesto en el Gran Premio de Japón este domingo 28 de septiembre.

A Márquez le faltaban seis puntos para llevarse el título mundial a un año de su regreso a la máxima categoría y lo consiguió pese a cruzar la línea justo atrás del italiano Francesco Bagnaia.

"No consigo hablar. Sólo quiero disfrutar el momento. Es cierto que fue muy difícil. Estoy sorprendido conmigo mismo. No quiero recordar lo que he pasado, pero ha sido súper difícil. Ahora siento paz en mí. Cometí un gran error en mi carrera al volver demasiado temprano, pero luché, luché y luché y he vuelto”, declaró tras volver al podio el piloto de 32 años.

Entre las duras lesiones que tuvo Márquez a lo largo de su carrera, principalmente en el último tiempo, sufrió la fractura del hueso húmero, una lesión que lo llevó a ser operado cuatro veces en dos años.

Por su parte, su compañero Bagnaia ganó el Gran Premio de Japón pero no quiso opacar al español por su inolvidable carrera. “En primer lugar no quiero quitarle ningún tipo de protagonismo. Él lo merece y estoy muy feliz”, expresó.

Noticia al Día / AFP