Martes 26 de agosto de 2025
Deportes

Los Celtics de Tatum dominan a los Spurs de Wenbemyama

Jayson Tatum ayudó a los Boston Celtics a mantener a raya a los San Antonio Spurs. Los Celtics llegaron a…

Por Noticia al Dia

Jayson Tatum ayudó a los Boston Celtics a mantener a raya a los San Antonio Spurs. Los Celtics llegaron a este encuentro habiendo perdido tres de sus últimos cuatro juegos en casa. Sin embargo, lograron corregir el rumbo contra los Spurs el miércoles por la noche.

Detrás de la destacada actuación de Tatum, Boston pudo resistir una fuerte ofensiva de San Antonio, que logró acercarse al inicio del último cuarto. Tatum anotó 21 puntos en la primera mitad, sumando ocho rebotes y cuatro asistencias.

Los Spurs en busca de consistencia

En cuanto a los renovados San Antonio Spurs, tienen un récord de 2-3 en cinco juegos desde el intercambio de De’Aaron Fox. Todavía están tratando de encontrar su ritmo con su nueva estrella. Aun así, tienen suficiente talento para poner a cualquier equipo en aprietos. Los Celtics, como campeones defensores, no fueron la excepción. Tatum y su equipo demostraron por qué son los campeones al vencer a los Spurs con un marcador final de 116-103.

Noche memorable para Tatum

La superestrella de los Boston Celtics mostró por qué es uno de los mejores aleros de la liga. Tatum terminó la noche con una impresionante línea estadística de 32 puntos, 14 rebotes totales y siete asistencias. Además, el alero de los Celtics registró un bloqueo, un porcentaje de tiros de campo del 48% y una calificación de +12 en box plus/minus. Tatum prometió a los fanáticos de Boston antes del juego y sin duda cumplió.

Jayson Tatum continúa su sólida temporada individual. Ha anotado al menos 30 puntos en cuatro ocasiones diferentes. El campeón también está en camino de promediar 25 puntos o más por juego por quinta temporada consecutiva. Esto rompería el récord de Larry Bird de más temporadas consecutivas promediando al menos 25 puntos en la historia de la franquicia. Te guste o no, Tatum sigue consolidándose como uno de los 10 mejores jugadores en la historia de los Boston Celtics.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
