Con un sorprendente Payton Pritchard aportando ocho triples y veintiocho puntos viniendo desde la banca, los Celtics de Boston derrotaron a los Bucks de Milwaukee 119-104, sellando su cuarta victoria consecutiva en el inicio de la temporada 2024/2025 de la NBA.
Por el equipo vencedor, la figura del partido fue Jaylen Brown con treinta puntos y seis rebotes a su cuenta, acompañado de los quince puntos y ocho rebotes de Jayson Tatum y los diez puntos y cinco rebotes del dominicano Al Horford.
Por lado del equipo derrotado, que llega a su tercera derrota seguida, se resaltan los treinta puntos, diez rebotes y seis asistencias del griego Giannis Antetokoumpo y los treinta y tres puntos, siete rebotes y siete asistencias de Damian Lillard, lo cual no alcanzó para la victoria debido al bajo porcentaje de triples de Milwaukee, encestando ocho triples en treinta y un intentos con una efectividad de 25,8%.
Luego de este encuentro, los Celtics de Boston quedan con un record de 4-0, ubicándose en el primer lugar de la conferencia este, mientras que los Bucks de Milwaukee poseen un record de 1-3, que los ubica en el cuadragésimo lugar de la misma conferencia.
Resto de la jornada:
- Magic de Orlando 119-115 Pacers de Indiana
- Hawks de Atlante 119-121 Wizards de Washington
- Heat de Miami 106-98 Pistons de Detroit
- Raptors de Toronto 125-127 Nuggets de Denver
- Knicks de Nueva York 104-110 Cavaliers de Cleveland
- Spurs de San Antonio 101-106 Rockets de Houston
- Griezzlies de Memphis 123-126 Bulls de Chicago
- Mavericks de Dallas 110-102 Jazz de Utah
- Kings de Sacramento 111-98 Trail Blazers de Portland
- Suns de Phoenix 109- 105 Lakers de Los Ángeles
Noticia Al Día/Unión Radio
Fernando Luzardo/Pasante