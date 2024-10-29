Con un sorprendente Payton Pritchard aportando ocho triples y veintiocho puntos viniendo desde la banca, los Celtics de Boston derrotaron a los Bucks de Milwaukee 119-104, sellando su cuarta victoria consecutiva en el inicio de la temporada 2024/2025 de la NBA.

Por el equipo vencedor, la figura del partido fue Jaylen Brown con treinta puntos y seis rebotes a su cuenta, acompañado de los quince puntos y ocho rebotes de Jayson Tatum y los diez puntos y cinco rebotes del dominicano Al Horford.

Por lado del equipo derrotado, que llega a su tercera derrota seguida, se resaltan los treinta puntos, diez rebotes y seis asistencias del griego Giannis Antetokoumpo y los treinta y tres puntos, siete rebotes y siete asistencias de Damian Lillard, lo cual no alcanzó para la victoria debido al bajo porcentaje de triples de Milwaukee, encestando ocho triples en treinta y un intentos con una efectividad de 25,8%.

Luego de este encuentro, los Celtics de Boston quedan con un record de 4-0, ubicándose en el primer lugar de la conferencia este, mientras que los Bucks de Milwaukee poseen un record de 1-3, que los ubica en el cuadragésimo lugar de la misma conferencia.

Resto de la jornada:

Magic de Orlando 119-115 Pacers de Indiana

Hawks de Atlante 119-121 Wizards de Washington

Heat de Miami 106-98 Pistons de Detroit

Raptors de Toronto 125-127 Nuggets de Denver

Knicks de Nueva York 104-110 Cavaliers de Cleveland

Spurs de San Antonio 101-106 Rockets de Houston

Griezzlies de Memphis 123-126 Bulls de Chicago

Mavericks de Dallas 110-102 Jazz de Utah

Kings de Sacramento 111-98 Trail Blazers de Portland

Suns de Phoenix 109- 105 Lakers de Los Ángeles

Noticia Al Día/Unión Radio

Fernando Luzardo/Pasante