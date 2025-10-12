Los Cerveceros de Jackson Chourio avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Los Cerveceros de Milwaukee vencieron a los Cachorros de Chicago en el quinto juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional este sábado 11 de octubre.

Con un triunfo por 3-1, impulsado por jonrones de William Contreras y Andrew Vaughn, así como un cuadrangular clave de Brice Turang, los Cerveceros no solo aseguraron su lugar en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, sino que también celebraron una victoria significativa en la historia de la franquicia.

Este triunfo no solo les permitió reivindicarse ante sus rivales de Chicago, además puso fin a una racha de seis derrotas en postemporada que se había prolongado desde 2018.

El primer duelo de la Serie de Campeonato contra los Dodgers, actual campeón, se jugará en el American Family Field, donde los Cerveceros contarán con el apoyo de una multitud entusiasta.

La victoria ante los Cachorros fue un recordatorio de que el equipo tiene la capacidad de competir al más alto nivel y buscar un camino hacia el éxito en la postemporada.

MORE MAGIC IS ON THE WAY#MagicBrew pic.twitter.com/XNXpHdZl71 — Milwaukee Brewers (@Brewers) October 12, 2025

