Sábado 18 de octubre de 2025
Deportes

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

El japonés fue protagonista del juego tras conectar tres vuelacercas y ponchar diez contrarios

Por Daniel García

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En una noche para el recuerdo, Shohei Ohtani brilló como lanzador y bateador en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, guiando a los Dodgers de Los Ángeles a una victoria 5-1 sobre los Cerveceros de Milwaukee, resultado que completó la barrida y aseguró el pase a la Serie Mundial 2025.

Desde el montículo, Ohtani lanzó siete entradas magistrales, permitiendo solo dos hits y ponchando a 10 bateadores, neutralizando por completo la ofensiva de Milwaukee. Pero su impacto no se limitó al pitcheo: con el bate, conectó tres cuadrangulares, incluyendo uno de 469 pies con una velocidad de salida de 116.9 mph, remolcando múltiples carreras y desatando la euforia en el Dodger Stadium.

El abridor rival, Jacob Misiorowski, mostró potencia con su recta de 100 mph, pero fue superado por la ofensiva angelina en el sexto episodio, cuando Tommy Edman rompió el empate con un sencillo productor. Roki Sasaki cerró el juego con autoridad, logrando su tercer salvamento en la serie.

Con esta victoria, los Dodgers completan una barrida 4-0 sobre los Cerveceros y avanzan por segundo año consecutivo a la Serie Mundial, donde esperan al ganador de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Marineros de Seattle y los Azulejos de Toronto.

La Serie Mundial comenzará la próxima semana, y los Dodgers buscarán revalidar su título con una plantilla que ha demostrado ser dominante en todas las facetas del juego.

Lee también: Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per capita diario: Según estimaciones de gremio

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per capita diario: Según estimaciones de gremio

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

Tigres ruge de nuevo ante Cardenales y asalta la punta en la LVBP

Tigres ruge de nuevo ante Cardenales y asalta la punta en la LVBP

Se cumplen más de 100 años de la magia Disney

Se cumplen más de 100 años de la magia Disney

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per capita diario: Según estimaciones de gremio

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per capita diario: Según estimaciones de gremio

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Falta un día para la canonización

Falta un día para la canonización

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Noticias Relacionadas

Deportes

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

El japonés fue protagonista del juego tras conectar tres vuelacercas y ponchar diez contrarios
Al Dia

Así saldrá Águilas al terreno para el segundo choque ante Tiburones en Maracaibo

El cuadro rapaz anunció su novena titular para el segundo choque ante los salados
Deportes

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

El conjunto nacional bajó un puesto en el listado internacional de la Fifa
Al Dia

Águilas y Tiburones se enfrentan este viernes en Maracaibo por el segundo juego de serie

Rapaces y salados se miden nuevamente en territorio zuliano

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025