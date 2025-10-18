Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

En una noche para el recuerdo, Shohei Ohtani brilló como lanzador y bateador en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, guiando a los Dodgers de Los Ángeles a una victoria 5-1 sobre los Cerveceros de Milwaukee, resultado que completó la barrida y aseguró el pase a la Serie Mundial 2025.

Desde el montículo, Ohtani lanzó siete entradas magistrales, permitiendo solo dos hits y ponchando a 10 bateadores, neutralizando por completo la ofensiva de Milwaukee. Pero su impacto no se limitó al pitcheo: con el bate, conectó tres cuadrangulares, incluyendo uno de 469 pies con una velocidad de salida de 116.9 mph, remolcando múltiples carreras y desatando la euforia en el Dodger Stadium.

El abridor rival, Jacob Misiorowski, mostró potencia con su recta de 100 mph, pero fue superado por la ofensiva angelina en el sexto episodio, cuando Tommy Edman rompió el empate con un sencillo productor. Roki Sasaki cerró el juego con autoridad, logrando su tercer salvamento en la serie.

Con esta victoria, los Dodgers completan una barrida 4-0 sobre los Cerveceros y avanzan por segundo año consecutivo a la Serie Mundial, donde esperan al ganador de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Marineros de Seattle y los Azulejos de Toronto.

La Serie Mundial comenzará la próxima semana, y los Dodgers buscarán revalidar su título con una plantilla que ha demostrado ser dominante en todas las facetas del juego.

