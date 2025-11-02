Los Dodgers de Los Ángeles conquistan el bicampeonato de Serie Mundial en el juego decisivo

Los Dodgers de Los Ángeles se consagraron bicampeones de la Serie Mundial este domingo, al imponerse 5-4 sobre los Azulejos de Toronto en el séptimo y decisivo encuentro, disputado en el Rogers Centre. En un duelo cargado de emoción y tensión, el conjunto angelino logró revalidar su título y escribir una nueva página en su historia.

El encuentro, que se extendió hasta la undécima entrada, quedará en la memoria como uno de los más emocionantes para los fanáticos del béisbol, quienes ven cómo un equipo de Grandes Ligas alcanza nuevamente un bicampeonato después de 25 años.

El duelo decisivo estuvo marcado por la intensidad ofensiva y la estrategia desde el montículo. Will Smith fue el héroe de la noche al conectar el cuadrangular que selló la victoria en el undécimo capítulo. El venezolano Miguel Rojas y Max Muncy también aportaron jonrones clave en las entradas finales, mientras que Yoshinobu Yamamoto cumplió una sólida actuación como relevista estelar, adjudicándose el triunfo definitivo del encuentro.

Por los Azulejos, Bo Bichette brilló con un jonrón de tres carreras en el tercer episodio, mientras que el criollo Andrés Giménez conectó un doblete e impulsó una anotación.

Con este triunfo, los Dodgers alcanzan su octavo campeonato de Serie Mundial, consolidando una era dorada en la historia de la franquicia.

Lee también: Águilas se llevó el primero de la doble tanda ante Caribes en Maracaibo