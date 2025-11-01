Sábado 01 de noviembre de 2025
Deportes

Los Dodgers forzaron al séptimo juego de la Serie Mundial tras vencer a los Azulejos

Una sólida actuación de Yoshinobu Yamamoto y un doble play clave en la última entrada evitaron la coronación canadiense. El título se definirá este sábado en el Rogers Centre.

Por Daniel García

Los Dodgers forzaron al séptimo juego de la Serie Mundial tras vencer a los Azulejos
Foto:Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los Dodgers de Los Ángeles se aferraron a la vida este viernes y evitaron la coronación de los Azulejos de Toronto al imponerse 3-1 en el sexto juego de la Serie Mundial, disputado en el Rogers Centre. Con esta victoria, la serie se empata 3-3 y se definirá en un séptimo y decisivo encuentro este sábado en el mismo escenario.

El abridor japonés Yoshinobu Yamamoto brilló con una salida de calidad que mantuvo a raya a la ofensiva local, mientras que Tommy Edman, Shohei Ohtani y Will Smith aportaron las carreras necesarias para sellar el triunfo angelino.

A pesar de la presión en la última entrada, los Dodgers resistieron gracias a una polémica decisión arbitral y un espectacular doble play ejecutado por Kike Hernández y Miguel Rojas, que puso punto final a un duelo cargado de tensión.

Los Azulejos, que tenían la oportunidad de coronarse campeones en casa, deberán ahora disputar el séptimo juego en una serie que ha sido histórica. En el tercer partido, ambos equipos igualaron el récord de entradas extra en una final de Serie Mundial, con nueve episodios adicionales.

La emoción está servida para el desenlace de este clásico de otoño, que promete cerrar con broche de oro una contienda inolvidable.

Lee también: La Vinotinto Sub-17 ya se encuentra en Qatar para disputar el Mundial

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Los Dodgers forzaron al séptimo juego de la Serie Mundial tras vencer a los Azulejos

Los Dodgers forzaron al séptimo juego de la Serie Mundial tras vencer a los Azulejos

Río de Janeiro: Vecinos se manifiestan contra

Río de Janeiro: Vecinos se manifiestan contra "masacre" policial

Inicia la elección y coronación de la reina infantil en honor a la Chinita

Inicia la elección y coronación de la reina infantil en honor a la Chinita

Drones ucranianos causan daños en infraestructuras energéticas rusas

Drones ucranianos causan daños en infraestructuras energéticas rusas

¡Igualito! Disfrazan a niño de Donald Trump en pleno Halloween

¡Igualito! Disfrazan a niño de Donald Trump en pleno Halloween

La CPI confirma la detención de Rodrigo Duterte

La CPI confirma la detención de Rodrigo Duterte

Problemas legales para el conferencista Jürgen Klaric en Venezuela tras supuesto incumplimiento

Problemas legales para el conferencista Jürgen Klaric en Venezuela tras supuesto incumplimiento

Gobernador Luis Caldera inaugura el corredor vial Hugo Chávez en La Cañada de Urdaneta

Gobernador Luis Caldera inaugura el corredor vial Hugo Chávez en La Cañada de Urdaneta

Cuando el cuerpo de una mujer se convierte en objeto de juicio: el caso Brigitte Macron y la demanda transnacional (por Luz Neira Parra)

Cuando el cuerpo de una mujer se convierte en objeto de juicio: el caso Brigitte Macron y la demanda transnacional (por Luz Neira Parra)

Rehabilitan cementerios en Mara para recibir a visitantes el Día de los Fieles Difuntos

Rehabilitan cementerios en Mara para recibir a visitantes el Día de los Fieles Difuntos

La Vinotinto Sub-17 ya se encuentra en Qatar para disputar el Mundial

La Vinotinto Sub-17 ya se encuentra en Qatar para disputar el Mundial

Austin Reaves se viste de héroe en triunfo de los Lakers

Austin Reaves se viste de héroe en triunfo de los Lakers

Trump niega estar considerando atacar a Venezuela

Trump niega estar considerando atacar a Venezuela

Renuncia Director Nacional del Comando Socialista Pedro Camejo 200

Renuncia Director Nacional del Comando Socialista Pedro Camejo 200

Azulejos y Dodgers definen el destino de la Serie Mundial en Toronto

Azulejos y Dodgers definen el destino de la Serie Mundial en Toronto

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Unos 283 migrantes repatriados llegaron a Maiquetía desde Texas

Unos 283 migrantes repatriados llegaron a Maiquetía desde Texas

Los Dodgers forzaron al séptimo juego de la Serie Mundial tras vencer a los Azulejos

Los Dodgers forzaron al séptimo juego de la Serie Mundial tras vencer a los Azulejos

Noticias Relacionadas

Deportes

La Vinotinto Sub-17 ya se encuentra en Qatar para disputar el Mundial

El seleccionado juvenil dirigido por Oswaldo Vizcarrondo se prepara para su debut ante Inglaterra, una de las fuertes candidatas a ganar la copa
Deportes

Austin Reaves se viste de héroe en triunfo de los Lakers

El escolta estadounidense se ha convertido en ficha destacada del conjunto angelino en sus dos últimos juegos

Al Dia

Luto en el beisbol venezolano: Falleció a los 37 años el exgrandeliga Yoervis Medina

El pitcher sufrió de un infarto mientras conducía en Naguanagua. El expelotero lanzó para varios equipos de la LVBP y contó con experiencia en las mayores
Deportes

Azulejos y Dodgers definen el destino de la Serie Mundial en Toronto

Los Azulejos con la afición a su favor buscarán coronarse, mientras que Dodgers forzarán al séptimo y decisivo juego

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025