Los Dodgers forzaron al séptimo juego de la Serie Mundial tras vencer a los Azulejos

Los Dodgers de Los Ángeles se aferraron a la vida este viernes y evitaron la coronación de los Azulejos de Toronto al imponerse 3-1 en el sexto juego de la Serie Mundial, disputado en el Rogers Centre. Con esta victoria, la serie se empata 3-3 y se definirá en un séptimo y decisivo encuentro este sábado en el mismo escenario.

El abridor japonés Yoshinobu Yamamoto brilló con una salida de calidad que mantuvo a raya a la ofensiva local, mientras que Tommy Edman, Shohei Ohtani y Will Smith aportaron las carreras necesarias para sellar el triunfo angelino.

A pesar de la presión en la última entrada, los Dodgers resistieron gracias a una polémica decisión arbitral y un espectacular doble play ejecutado por Kike Hernández y Miguel Rojas, que puso punto final a un duelo cargado de tensión.

Los Azulejos, que tenían la oportunidad de coronarse campeones en casa, deberán ahora disputar el séptimo juego en una serie que ha sido histórica. En el tercer partido, ambos equipos igualaron el récord de entradas extra en una final de Serie Mundial, con nueve episodios adicionales.

La emoción está servida para el desenlace de este clásico de otoño, que promete cerrar con broche de oro una contienda inolvidable.

