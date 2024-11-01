Los tres venezolanos que quedaron campeones de la Serie Mundial con Dodgers

El campeonato de la Serie Mundial de los Dodgers de Los Ángeles tiene entre sus filas a tres venezolanos que forman parte del equipo: Miguel Rojas, Brusdar Graterol y Edgardo Henríquez.

Miguel Rojas, de 35 años, obtuvo su primer campeonato como jugador profesional en la MLB. Tiene más de 10 años de experiencia en las Grandes Ligas, limitando en los Dodgers de Los Ángeles (dos ocasiones) y los Marlins de Miami, bateando para un promedio de .260 y 50 jonrones de por vida.

En la temporada regular 2024 de la MLB, Rojas bateo .283, conectando 6 cuadrangulares; en la postemporada vió poca acción, conectando dos imparables en 11 turnos, con un promedio de .182.

Por otra parte, Brasdar Graterol, de 26 años, obtiene su segundo título en las Grandes Ligas, luego de haber formado parte de la plantilla del equipo angelino que se coronó en la Serie Mundial del 2020.

Graterol debutó en el mejor beisbol del mundo en 2019 con los Marlins de Miami, donde estuvo únicamente una temporada. En 2020 fue firmado por los Dodgers de Los Ángeles, equipo al que pertenece en la actualidad y donde ha vivido la cúspide de su carrera.

En la temporada regular de este año tuvo poca actividad, lanzando únicamente siete innings y un tercio en siete encuentros, lanzando 2.45 de efectividad; en la última postemporada, solamente lanzó dos innings y un tercio en tres encuentros, con una efectividad de 3.86.

Por último, Edgardo Henríquez, de 22 años, es otro venezolano que se alzó con la Serie Mundial 2024. Su carrera en las mayores es corta, debido a que su debut fue el 24 de septiembre del presente año contra los Padres de San Diego. Sus números en la temporada regular consisten en tres innings y un tercio lanzados, teniendo una efectividad de 2.70; mientras que en playoffs ha lanzado un total de cinco entradas y un 7.20 de efectividad.

Noticia Al Día/Meridiano

Fernando Luzardo/Pasante