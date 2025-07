Los Heat derrotan a los Warriors y arruinan el regreso de Butler en Miami

Los Heat de Miami derrotaron por un margen de 112–86 a los Warriors de Golden State ante el regreso de Jimmy Butler a Florida y la ausencia de Stephen Curry en el elenco de San Francisco.



La luz al final del túnel



Tras haber acumulado 10 derrotas en sus últimos 12 partidos, el elenco dirigido por Erik Spoelstra se hizo con la victoria en un partido enmarcado por el buen rendimiento de su defensa, la cual no dio opción a los Warriors de Golden State. Los Heat contaron con la destacada participación de Bam Adebayo en su ofensiva (27 puntos y 8 rebotes en total), además de la participación de Tyler Herro (20 puntos y 7 asistencias) y Alec Burks (17 puntos y 2 rebotes). Por otro lado, Andrew Wiggins realizó 10 puntos, 5 asistencias y 5 rebotes ante el equipo con el que obtuvo el anillo de campeón en 2022.



Derrota y ausencia



Los Warriors arribaron al partido sin su principal estrella, Stephen Curry, debido a un golpe en la pelvis. Siendo este su segundo partido contando con su ausencia , ambos encuentros finalizaron con derrota para el elenco de San Francisco.



Por otro lado, tras haber forzado su traspaso a los Warriors de Golden State, Jimmy Butler regresó a jugar contra su exequipo, donde compitió durante 6 largos años e incluso llegó a ser el jugador "franquicia" del equipo. Butler contó con una actuación discreta en la que los Heat no le dejaron opción a su exjugador, el cual anotó 11 puntos y dio 7 asistencias en total.



Los Warriors de Golden State no encontraron respuesta alguna, pese al ingreso de Steve Kerr al terreno de juego, fueron derrotados ante los Heat de Miami y se posicionan en la sexta plaza de la tabla de la Conferencia Oeste. Esperan retomar el camino en el próximo partido ante los Pelicans de Nueva Orleans.





Noticia al Día / Edgar González (Pasante)