Los hermanos Contreras conectan jonrones en un mismo juego para dejar una huella histórica en la MLB

Los receptores venezolanos Willson y William Contreras protagonizaron un momento histórico al conectar jonrones en un mismo episodio, pero con equipos distintos, Cerveceros de Milwaukee y Cardenales de San Luis.

La hazaña de los hermanos Contreras ocurrió en el noveno episodio en el duelo entre lupulosos y pájaros rojos. Primero, Willson disparó su noveno cuadrangular de la temporada, ampliando la ventaja de los Cardenales a 8-4. Minutos después, William respondió con su sexto vuelacerca del año, acercando a los Cerveceros en la pizarra 8-5.

Con este logro, los Contreras igualaron la marca de Rick y Wes Ferrell, quienes consiguieron la misma hazaña el 19 de julio de 1933. Este episodio reafirma el impacto de los hermanos en la MLB y su talento con el madero.

