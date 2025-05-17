Los Knicks vencen a los Celtics y avanzan a la final del Este tras 25 años de espera

El Madison Square Garden vibró con el regreso de los Knicks de Nueva York a la final de la Conferencia Este. Los neoyorquinos vencieron 119-81 a los Celtics de Boston, poniendo fin a una sequía de 25 años sin alcanzar esta instancia.



Con la derrota de Boston Celtics, los dos primeros clasificados del Este han caído en la postemporada. Antes, el líder de la conferencia, Cleveland Cavaliers, había sido eliminado por los Indiana Pacers con un 4-1 en la serie.

En el Oeste, los Minnesota Timberwolves esperan rival para la final, que se definirá en el séptimo partido entre Oklahoma City Thunder y Denver Nuggets.

El equipo liderado por Jalen Brunson (23 puntos) y Karl-Anthony Towns (21) jugará a partir del miércoles su primera final de conferencia desde 2000 frente a los Pacers de Indiana Los Knicks no juegan unas finales de NBA desde 1999 y no ganan un título desde 1973 (el otro que tienen es de 1970).



Después de desperdiciar su primera oportunidad de clasificación el miércoles, los Knicks salieron con toda la presión en el Madison Square Garden, imponiendo su juego y anulando a los Celtics, que dependían de su acierto en el tiro exterior. Sin embargo, el bajo porcentaje en triples (29%), sumado a los problemas físicos de Kristaps Porzingis, les dificultó competir.

A pesar del esfuerzo de Jaylen Brown, quien anotó 13 de los 20 puntos del equipo en el primer cuarto, los Celtics no pudieron contener el poder ofensivo de los Knicks. Todos los titulares del conjunto neoyorquino terminaron con doble dígito en anotación, incluyendo un triple-doble de Josh Hart (10 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias).

Con un parcial de 38-17 en el segundo cuarto, los Knicks construyeron una ventaja determinante de 64-37 al descanso, asegurando una victoria que desató la fiesta en la Gran Manzana. Ahora, el equipo se prepara para luchar por el título de la conferencia, con la ilusión de regresar a la final de NBA.

Lee también: Real Madrid anuncia el fichaje de Dean Huijsen