Los mejores goles que optan para el Premio Puskas 2024

11 goles son los más destacados para el Premio Puskas 2024, reconocimiento que galardona a la mejor anotación del año,…

Por Daniel García

Los mejores goles que optan para el Premio Puskas 2024
11 goles son los más destacados para el Premio Puskas 2024, reconocimiento que galardona a la mejor anotación del año, y que será entregada en enero de 2025 durante la ceremonia de los Premios The Best.

Las votaciones están abiertas en el portal de la Fifa, abarcando las mejores anotaciones entre el 21 de agosto de 2023 y 10 de agosto de 2024.

Michaell Chirinos

Durante el enfrentamiento entre Honduras y Costa Rica, el extremo hondureño Michael Chirinos definió sin dejarla caer en el aire tras un pase de taco.

Hassan Al Haydos

Imposible ejecutar mejor una volea. Akram Afif se encargó de botar un saque de esquina en dirección al borde del área, donde el delantero catarí se perfiló antes de ejecutar un latigazo imparable que se coló por la escuadra. El tanto certificó el triunfo por 1-0 de Catar en la fase de grupos de la Copa Asiática de la AFC.

Terry Antonis
El Melbourne City ya ganaba 6-0 en este partido de la liga australiana y tenía la victoria en el bolsillo, pero lo mejor estaba por llegar. El balón aún se encontraba en campo del Melbourne. Con mucha habilidad, Antonis le hizo un sombrero al centrocampista rival Oscar Priestman y, acto seguido, soltó un zapatazo que voló hasta colarse en la portería.

Yassine Benzia
Benzia recibió un pase de su compañero Monsef Bakrar de espaldas a la portería, elevó el balón con la derecha y se sacó de la chistera una chilena sensacional con la zurda. El gol desató la euforia de la afición en Baraki y sirvió para que la selección argelina empatara a tres en este partido de la FIFA Series.

Walter Bou

Este partido de la primera división argentina parecía abocado al empate: el marcador reflejaba un 2-2 y el cronómetro se acercaba al minuto 90. Sin embargo, Bou, la estrella de Lanús, decidió escribir un final inesperado: controló con el pecho un buen balón colgado y ejecutó una asombrosa chilena desde unos 20 metros.

Federico Dimarco
La jugada no parecía tener ningún peligro cuando Dimarco corrió para controlar un pase pegado a la banda izquierda, nada más cruzar la línea medular. No obstante, el futbolista italiano advirtió que el guardameta del Frosinone Stefano Turati estaba adelantado y ejecutó una formidable vaselina que se coló justo por debajo del travesaño, sin que el cancerbero pudiera hacer nada por evitarlo.

Alejandro Garnacho
Garnacho hizo enmudecer el estadio Goodison Park del Everton con la impresionante diana que abrió el marcador para el Manchester United en este encuentro de la Premier League. El balón bombeado por Diogo Dalot desde la banda iba un poco pasado, pero el argentino saltó y ejecutó una chilena imparable para Jordan Pickford.

Mohammed Kudus

Kudus exhibió toda una serie de cualidades explosivas para anotar en la Europa League gracias a una excepcional acción individual. El control, la verticalidad y la habilidad del internacional ghanés salieron a relucir en una conducción que comenzó en su propio campo y en la que dejó atrás a varios jugadores del Friburgo antes de batir al portero con un remate raso.

Denis Omedi

Omedi protagonizó la mejor jugada de este encuentro del torneo Super 8 ugandés que concluyó con 3-3 en el marcador. El delantero del Kitara probó suerte desde el pico del área con una rabona imposible que ejecutó con potencia y se coló por la escuadra.

Paul Onuachu

El ariete del Trabzonspor decidió este encuentro de la Süper Lig turca con un tanto formidable en el minuto 85. Enis Destan sacó un centro desde la izquierda y Onuachu acomodó el cuerpo para marcar con un taconazo inverosímil. La voltereta con la que el nigeriano celebró la diana fue una muestra más de su extraordinaria agilidad.

Jaden Philogene

La segunda rabona de la lista fue obra de Philogene, delantero del Hull, de la segunda división inglesa. El atacante demostró su habilidad, verticalidad y velocidad de piernas para dejar sentado al centrocampista rival Oliver Rathbone y enviar una rabona bombeada al fondo de la red.

Noticia al Día / El Comercio

Bomberos de Maracaibo controlan incendio en local de Las Playitas: Alcalde Di Martino en el sitio

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Humor sin límites con

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Atletas rusos y bielorrusos competirán como

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Las tres gracias del liceo

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

"Maduro dijo que nos preparemos para la transición, a la lucha armada": Diosdado Cabello

Colapsó vivienda en Caracas: Tres personas rescatadas y una mujer de 61 años continúa desaparecida

Hombre muere atragantado con bollos de chicharrón

El hombre estaba ingiriendo bebidas alcohólicas y comiendo sus bollos de chicharrón

Las liceístas más deslumbrantes de los 80: Calero y Fulop

Maracaibo, Venezuela – La exreina de belleza Inés María Calero, reconocida por su elegancia y carisma, dejó una huella imborrable…
YouTube eliminó el canal de Nicolás Maduro

La cuenta era seguida por más de 230.000 personas y el mandatario la usaba casi a diario para transmitir jornadas de trabajo
La niñera Yuraima mostrará en una escuela de EEUU la belleza de ser venezolanos

Mateus compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, expresando su alegría y gratitud

