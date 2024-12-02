Los mejores goles que optan para el Premio Puskas 2024

11 goles son los más destacados para el Premio Puskas 2024, reconocimiento que galardona a la mejor anotación del año, y que será entregada en enero de 2025 durante la ceremonia de los Premios The Best.

Las votaciones están abiertas en el portal de la Fifa, abarcando las mejores anotaciones entre el 21 de agosto de 2023 y 10 de agosto de 2024.

Michaell Chirinos

Durante el enfrentamiento entre Honduras y Costa Rica, el extremo hondureño Michael Chirinos definió sin dejarla caer en el aire tras un pase de taco.

Hassan Al Haydos

Imposible ejecutar mejor una volea. Akram Afif se encargó de botar un saque de esquina en dirección al borde del área, donde el delantero catarí se perfiló antes de ejecutar un latigazo imparable que se coló por la escuadra. El tanto certificó el triunfo por 1-0 de Catar en la fase de grupos de la Copa Asiática de la AFC.

Terry Antonis

El Melbourne City ya ganaba 6-0 en este partido de la liga australiana y tenía la victoria en el bolsillo, pero lo mejor estaba por llegar. El balón aún se encontraba en campo del Melbourne. Con mucha habilidad, Antonis le hizo un sombrero al centrocampista rival Oscar Priestman y, acto seguido, soltó un zapatazo que voló hasta colarse en la portería.

Yassine Benzia

Benzia recibió un pase de su compañero Monsef Bakrar de espaldas a la portería, elevó el balón con la derecha y se sacó de la chistera una chilena sensacional con la zurda. El gol desató la euforia de la afición en Baraki y sirvió para que la selección argelina empatara a tres en este partido de la FIFA Series.

Walter Bou

Este partido de la primera división argentina parecía abocado al empate: el marcador reflejaba un 2-2 y el cronómetro se acercaba al minuto 90. Sin embargo, Bou, la estrella de Lanús, decidió escribir un final inesperado: controló con el pecho un buen balón colgado y ejecutó una asombrosa chilena desde unos 20 metros.

Federico Dimarco

La jugada no parecía tener ningún peligro cuando Dimarco corrió para controlar un pase pegado a la banda izquierda, nada más cruzar la línea medular. No obstante, el futbolista italiano advirtió que el guardameta del Frosinone Stefano Turati estaba adelantado y ejecutó una formidable vaselina que se coló justo por debajo del travesaño, sin que el cancerbero pudiera hacer nada por evitarlo.

Alejandro Garnacho

Garnacho hizo enmudecer el estadio Goodison Park del Everton con la impresionante diana que abrió el marcador para el Manchester United en este encuentro de la Premier League. El balón bombeado por Diogo Dalot desde la banda iba un poco pasado, pero el argentino saltó y ejecutó una chilena imparable para Jordan Pickford.

Mohammed Kudus

Kudus exhibió toda una serie de cualidades explosivas para anotar en la Europa League gracias a una excepcional acción individual. El control, la verticalidad y la habilidad del internacional ghanés salieron a relucir en una conducción que comenzó en su propio campo y en la que dejó atrás a varios jugadores del Friburgo antes de batir al portero con un remate raso.

Denis Omedi

Omedi protagonizó la mejor jugada de este encuentro del torneo Super 8 ugandés que concluyó con 3-3 en el marcador. El delantero del Kitara probó suerte desde el pico del área con una rabona imposible que ejecutó con potencia y se coló por la escuadra.

Paul Onuachu

El ariete del Trabzonspor decidió este encuentro de la Süper Lig turca con un tanto formidable en el minuto 85. Enis Destan sacó un centro desde la izquierda y Onuachu acomodó el cuerpo para marcar con un taconazo inverosímil. La voltereta con la que el nigeriano celebró la diana fue una muestra más de su extraordinaria agilidad.

Jaden Philogene

La segunda rabona de la lista fue obra de Philogene, delantero del Hull, de la segunda división inglesa. El atacante demostró su habilidad, verticalidad y velocidad de piernas para dejar sentado al centrocampista rival Oliver Rathbone y enviar una rabona bombeada al fondo de la red.

