Viernes 03 de octubre de 2025
Los Mets reestructuran cuerpo técnico que acompañó a Carlos Mendoza

Carlos Mendoza sigue al frente, pero con nuevos miembros en su grupo de trabajo

Por Daniel García

Foto: Agencias
Este viernes comenzaron movimientos significativos en la restructuración de los Mets de Nueva York, equipo que refuerza su cuerpo técnico para la temporada 2026 de Grandes Ligas. La decisión marca el inicio de una serie de medidas prometidas por el propietario Steve Cohen, quien había asegurado a la afición un análisis detallado de las causas que llevaron a la eliminación del equipo en la temporada 2025.

Entre los cambios más destacados figura la salida de varios miembros clave del staff que acompañó al mánager venezolano Carlos Mendoza. El coach de pitcheo Jeremy Hefner, el coach de tercera base Mike Sarbaugh, y los coaches de bateo Eric Chavez y Jeremy Barnes fueron cesados de sus funciones. Además, el experimentado John Gibbons, quien se desempeñó como coach de banca, tampoco continuará en el cargo tras llegar a un acuerdo mutuo con la directiva.

A pesar de no haber logrado la clasificación a la postemporada, la gerencia de los Mets ha ratificado su respaldo al trabajo de Carlos Mendoza. La oficina considera que el estratega venezolano sigue siendo la persona indicada para liderar el proyecto deportivo y llevar a la organización hacia el objetivo de conquistar el anillo de Serie Mundial.

La franquicia neoyorquina continuará evaluando nuevas incorporaciones para reforzar su cuerpo técnico y preparar una temporada 2026 más competitiva, con la mira puesta en devolverle a la afición la ilusión de una campaña exitosa.

