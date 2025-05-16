Los Nuggets vencen a Thunder para obligar al séptimo y definitivo juego

Los Nuggets de Denver han forzado un séptimo y definitivo juego en las semifinales de la Conferencia Oeste tras vencer al Thunder de Oklahoma City por 119-107.

A pesar de haber estado enfermo, Jamal Murray lideró a los Nuggets con 25 puntos, mientras que Nikola Jokic brilló con 29 puntos, 14 rebotes y ocho asistencias. La joven promesa Julian Strawther, quien fue clave en la segunda mitad, encestando triples y bandejas en momentos críticos.

Por el Thunder, Shai Gilgeous-Alexander anotó 32 puntos, pero su equipo no pudo contrarrestar la ofensiva de Denver. Ahora, la serie regresa a Oklahoma City para el duelo final, donde los Nuggets intentarán sellar su pase a la final de conferencia y enfrentar a los Timberwolves de Minnesota.

Lee también: Juegos Olímpicos de Los Ángeles activarán servicio de taxis aéreos