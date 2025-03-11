Los Rangers de Texas retiran gorra por mensaje obsceno

Los Rangers de Texas han retirado de las tiendas en línea un modelo de gorra que estaba en venta para la temporada 2025 en la MLB.

La decisión del cuadro ranchero ocurre después de que se descubriera que una combinación de los logotipos de la gorra y la camiseta del equipo creaba la apariencia de una palabra vulgar en español.

La gorra iba ser parte de la colección Overlap 5950 de New Era, tiene la «T» en bloque de los Rangers que aparece en las gorras del equipo superpuesta sobre la «X» central del logotipo en bloque de «Texas» que suele aparecer en la parte delantera de las camisetas del equipo.

La combinación de los logotipos creaba una la palabra referente a los pechos de las mujeres.

Por otra parte, otros equipos con diseños superpuestos, como los Astros y Los Angelinos, permanecerán en la tienda online de la MLB a 44,99 dólares cada una.