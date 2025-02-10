Los Rockets acaban con mala racha tras vencer de local a Raptors

Los Rockets de Houston acabaron con su mal momento tras vencer en condición de local a los Raptors de Toronto con marcador de 94-87

El quinteto de Texas venció, pero no convenció, tras terminar el partido con un pobre 36% de acierto en tiros de campo (31 de 86), incluido un 26,3% en triples (10 de 38).

Dillon Brooks anotó 19 puntos para los triunfadores y Jalen Green aportó 18 unidades más para la causa local.

Para Raptors, con una puntería parecida (36,7% en tiros de campo y 19% en triples), Immanuel Quickley anotó 20 puntos.

Noticia al Día / EFE

