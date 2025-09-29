Los venezolanos Sergio Córdova y Jesús Ramírez anotan en sus clubes europeos

El arranque de la temporada 2025-2026 en el fútbol europeo ha traído grandes actuaciones, con dos de sus jóvenes talentos, mostrando señales prometedoras en sus respectivos clubes. Sergio Córdova y Jesús Ramírez, anotaron en sus respectivas ligas.

Sergio Córdova vivió una jornada brillante al ser protagonista en la victoria 4-2 del Young Boys sobre el Thun, donde anotó su primer gol en la Super Liga suiza y además repartió dos asistencias. Su actuación fue clave para el triunfo del conjunto bernés, que tras siete jornadas se ubica en la segunda posición de la tabla, consolidándose como uno de los principales contendientes al título. El delantero venezolano comienza a dejar huella en el fútbol suizo, mostrando su capacidad ofensiva y adaptación al nuevo entorno competitivo.

Por su parte, Jesús Ramírez fue protagonista en la victoria del CD Nacional por 0-1 ante el Sporting Braga, al disputar 85 minutos y marcar el gol decisivo en el duelo correspondiente a la Primera División de Portugal. El delantero venezolano continúa en racha y ya suma cuatro anotaciones en el torneo, quedando a solo un tanto de los máximos goleadores de la liga.

Ambos jugadores representan la nueva generación de futbolistas venezolanos que buscan dejar huella en las ligas más competitivas del mundo y en la selección.

