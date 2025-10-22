Miércoles 22 de octubre de 2025
Deportes

Los Warriors empañaron la actuación de Doncic con los Lakers en el arranque de temporada

Golden State Warriors venció 119-109 a Los Angeles Lakers en el debut de temporada, con Jimmy Butler y Stephen Curry como figuras, mientras Luka Doncic brilló en solitario ante la ausencia de LeBron James.

Por Daniel García

Los Warriors empañaron la actuación de Doncic con los Lakers en el arranque de temporada
Foto: Agencias
Los Warriors de Golden State iniciaron la temporada 2025-2026 de la NBA con una victoria sólida sobre los renovados Los Lakers de Los Ángeles, imponiéndose 119-109 en el Crypto.com Arena.

El partido marcó el debut oficial de Luka Doncic como líder del conjunto angelino, quien firmó una actuación estelar con 43 puntos, 12 rebotes y nueve asistencias, aunque no fue suficiente para evitar la derrota.

La ausencia de LeBron James, fuera por problemas de ciática, se hizo sentir en el esquema de los Lakers, que dependieron casi exclusivamente del talento de Doncic. A pesar de su esfuerzo, el equipo no logró contener el ritmo ofensivo de los Warriors, liderados por Stephen Curry (23 puntos) y un brillante Jimmy Butler, quien anotó 31 puntos con una efectividad del 50% en tiros de campo y un perfecto 16/16 desde la línea de tiros libres.

Golden State dominó especialmente en el tercer cuarto, donde anotaron 35 puntos frente a los 25 de los Lakers, ampliando una ventaja que supieron administrar hasta el final. Draymond Green también aportó con 9 asistencias y un triple clave en el último periodo, mientras Buddy Hield y Jonathan Kuminga sumaron 17 puntos cada uno.

El encuentro fue intenso y con momentos de alto nivel, incluyendo jugadas destacadas de Austin Reaves y Deandre Ayton por los Lakers, pero la profundidad del banquillo de los Warriors y su experiencia en cierres ajustados marcaron la diferencia.

Noticia al Día / EFE

Lee también: Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets

