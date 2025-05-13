Lunes 18 de agosto de 2025
Deportes

Los Wolves suman su tercer triunfo al hilo y dejan a los Warriors al borde de la eliminación

Tras la lesión de Curry el elenco de la bahía no ha logrado triunfar en la serie por la final de Conferencia Oeste

Por Daniel García

Los Wolves suman su tercer triunfo al hilo y dejan a los Warriors al borde de la eliminación
Los Timberwolves de Minnesota aprovecharon la ausencia de Curry para derrotar 117-110 a los Warriors de Golden State, colocando la serie 3-1 a su favor y acercándose a la final de la Conferencia Oeste.

Desde la lesión de Curry en los isquiotibiales en el primer partido, los Warriors han acumulado tres derrotas consecutivas y se encuentran al borde de la eliminación. Sin su estrella, el equipo de Steve Kerr no pudo contener a Anthony Edwards, quien brilló con 30 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes, y a Julius Randle, que aportó 31 unidades y fue clave desde el perímetro.

Pese al esfuerzo de Jonathan Kuminga, quien lideró a los Warriors con 23 puntos desde la banca, el equipo de la Bahía nunca logró recuperarse. Draymond Green y Jimmy Butler, ambos con 14 puntos, tuvieron actuaciones discretas.

Golden State mostró resistencia en el segundo cuarto con un parcial de 10-0, con Kuminga y Buddy Hield al frente, lo que les permitió irse al descanso con ventaja 60-58. Sin embargo, los Timberwolves ajustaron en la segunda mitad y sellaron su triunfo.

El próximo partido se disputará el miércoles en Minnesota, donde los Timberwolves buscarán cerrar la serie y asegurar su pase a la final de conferencia.

