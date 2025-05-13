Los Wolves suman su tercer triunfo al hilo y dejan a los Warriors al borde de la eliminación

Los Timberwolves de Minnesota aprovecharon la ausencia de Curry para derrotar 117-110 a los Warriors de Golden State, colocando la serie 3-1 a su favor y acercándose a la final de la Conferencia Oeste.

Desde la lesión de Curry en los isquiotibiales en el primer partido, los Warriors han acumulado tres derrotas consecutivas y se encuentran al borde de la eliminación. Sin su estrella, el equipo de Steve Kerr no pudo contener a Anthony Edwards, quien brilló con 30 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes, y a Julius Randle, que aportó 31 unidades y fue clave desde el perímetro.

Pese al esfuerzo de Jonathan Kuminga, quien lideró a los Warriors con 23 puntos desde la banca, el equipo de la Bahía nunca logró recuperarse. Draymond Green y Jimmy Butler, ambos con 14 puntos, tuvieron actuaciones discretas.

Golden State mostró resistencia en el segundo cuarto con un parcial de 10-0, con Kuminga y Buddy Hield al frente, lo que les permitió irse al descanso con ventaja 60-58. Sin embargo, los Timberwolves ajustaron en la segunda mitad y sellaron su triunfo.

El próximo partido se disputará el miércoles en Minnesota, donde los Timberwolves buscarán cerrar la serie y asegurar su pase a la final de conferencia.

