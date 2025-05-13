Los Yankees comparten diagnóstico de la lesión de Oswaldo Cabrera

Este martes 13 de mayo, los Yankees de Nueva York compartieron el diagnóstico del estado de salud del utility venezolano Oswaldo Cabrera, quien sufrió una dolorosa lesión tras deslizarse a home en su intento por anotar durante el juego ante los Marineros de Seattle en el T-Mobile Park.

A través de sus redes sociales, el conjunto neoyorquino indicó que el pelotero mirandino pasará a la lista de peloteros lesionados por diez días tras sufrir fractura en el tobillo izquierdo.

Con la desincorporación del venezolano en el róster, tomará lugar el veterano infielder DJ LeMahieu, quien vuelve de su rehabilitación tras estar asignado en la lista de peloteros lesionados.

